AFTER THE SUNSET/ Salma Hayek e Pierce Brosnan mettono a segno il miglior colpo nel film su Rai3 (17 agosto)

Pierce Brosnan e Salma Hayek in After the sunset

IL CAST DEL FILM

Per la prima serata di giovedì 17 agosto Rai 3 propone un film d'azione con forti sfumature romantiche, After the Sunset, appuntamento alle ore 21.15. La pellicola è uscita nel 2004 ed è stata diretta da Brett Ratner, che tra i suoi maggiori successi ha pellicole come The Family Man e X-Men - Conflitto finale. La sceneggiatura è di Paul Zbyszewski e Craig Rosenberg. Gli attori protagonisti sono: Pierce Brosnan, tra i volti più iconici dell'agente 007, James Bond; Salma Hayek molto apprezzata per la sua interpretazione nella pellicola Frida, dove interpreta la famosa pittrice messicana, ruolo che le è valso una nomination all’oscar come miglior protagonista, accanto a loro anche Woody Harrelson (cin cin e proposta indecente) che interpreta l’agente Stanley P. Lloyd che milita nell’FBI , Don Cheadle e Naomie Harris.

LA TRAMA

Max Burdet e Lola Cirillo sono una coppia nel lavoro e nella vita. Sono ladri molto esperti e la loro specialità è quella di rubare diamanti in operazioni al limite dell'impossibile. Dopo un colpo particolarmente remunerativo i due decidono di ritirarsi dall'attività e andare a trascorrere il resto della loro vita sulle spiagge delle Bahamas. La nuova vita sembra piacere molto a Lola ma non a Max che rimpiange il pericolo e l'azione. Dopo circa sei mesi, i due sono raggiunti sulla spiaggia dall'agente speciale dell'FBI Stan Lloyd. L'uomo si è dedicato anima e corpo alla cattura di Max ma quando l'uomo è riuscito a sfuggirli dopo l'ultimo colpo a Los Angeles ha deciso di andare a cercarlo. Lloyd cerca di fare presa sull'ego dell'uomo e gli offre su un piatto d'argento un nuovo colpo, in modo da poterlo poi catturare.

A bordo di una nave vicino a dove si trovano loro c'è una pietra dalle dimensioni gigantesche, il leggendario diamante Napoleone. Dopo aver gettato l'amo a Max, Lloyd decide di restare per qualche tempo alle Bahamas per rendere verosimile la sua copertura e anche per godersi un po' di vacanza. L'uomo conosce così la bella Sophie possibile aggancio di Max per rivendere la refurtiva. Lo scaltro ladro decide di lanciarsi in un'ultima avventura, questa volta in solitaria, facendo credere di lavorare su commissione. L'uomo accetta la sfida ma non dice nulla a Lola che inizia a sospettare del suo doppio gioco. Nel frattempo Lloyd richiama le forze speciali per poter catturare il ladro ma nessun progetto andrà come sperato e nel finale ci saranno rivolti inaspettati per tutti i protagonisti di questa storia.

