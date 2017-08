AMICI DI LETTO/ Mila Kunis e Justin Timberlake si innamorano nel film su Tv8 questa sera (oggi 17 agosto)

Amici di letto con Justin Timberlake e Mila Kunis

NEL FILM COMPARE ANCHE EMMA STONE

Per la prima serata di giovedì 17 agosto, alle 21.15 Tv8 propone una commedia romantica americana, Amici di letto (titolo originale Friends with Benefits). La pellicola è stata diretta nel 2011 da Will Gluck, diventato famoso con Easy Girl, la sceneggiatura è dello stesso regista con Keith Merryman e David A. Newman. I protagonisti sono: Justin Timberlake noto cantante e attore sposato con l’attrice Jessica Biel, che è stato particolarmente apprezzato per la sua interpretazione in The Social Network, dove interpretava Sean Parker, Mila Kunis (attrice sposata con Ashton Kutcher) recentemente apparsa nella pellicola Bad Moms, mamme molto cattive, Patricia Clarkson, Richard Jenkins ed Emma Stone. Nel film compare anche l’attore Woody Harrelson, lanciato al grande pubblico con Proposta indecente, dove interpreta il giovane marito di Demi Moore.

LA TRAMA

Dylan Parker è un brillante design di Los Angeles corteggiato da importanti aziende newyorkesi come art director. La più insistente è la rivista GQ che ha ingaggiato la cacciatrice di teste Jamie Rellis per convincerlo a trasferirsi a New York. La ragazza pur di non perdere l'importante commissione porta Dylan in un tour mozzafiato della città e alla fine i due diventano amici. Fresco di rottura amorosa, Dylan inizia ad appoggiarsi a Jamie per qualsiasi cosa. Nono conoscendo nessuno nella nuova città i due escono insieme e passano spesso le serate a vedere un film e parlare. La ragazza si rivela una buona amica, ma i due una sera finiscono per andare a letto insieme. La grande complicità raggiunta, spinge i due a creare un accordo amoroso senza precedenti per entrambi, frequentarsi senza complicazioni sentimentali. Il piano va a gonfie vele fino a quando Jamie conosce Parker, un medico. Jamie chiede a Dylan di tornare ad essere solo semplici amici e inizia a frequentare l'uomo, che però dopo averla portata a letto la lascia senza nessuna spiegazione. Per risollevare il morale della ragazza, Dylan la convince a trascorrere con lui le vacanze del 4 luglio a Los Angeles. I due ragazzi sono molto complici e la sorella di Dylan, Annie, crede che tra i due ci sia più di una semplice amicizia con benefici. Dopo essere stati a lungo separati Dylan e Jamie fanno l'amore con grande trasporto ma il mattino seguente la ragazza ascolta inavvertitamente una conversazione di Dylan e capisce che lui non vuole avere nessuna relazione con lei. Jamie torna a New York da sola e decide di troncare qualunque rapporto con Dylan. Il ragazzo, capito l'errore commesso, dopo averne parlato con il padre, decide di farsi perdonare in grande stile e organizza un flash mob con l'aiuto di alcuni amici. Jamie lo perdona e i due decidono di provare a costruire qualcosa insieme. La sera del loro primo appuntamento i due ragazzi si ritrovano in un bar ma poco dopo iniziano a baciarsi con forte passione, consapevoli di provare grande attrazione.

