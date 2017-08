ANDREA PACE È MORTO/ Video, Junior MasterChef: Emanuela, vincitrice della prima edizione lo ricorda

Andrea Pace, è morto il giovane cuoco di Junior MasterChef (Facebook)

Emanuela Tabasso ha condiviso con il giovane Andrea Pace la prima edizione di Junior MasterChef, il baby talent culinario in onda su Sky. Qui i due si erano conosciuti cimentandosi entrambi con le varie sfide dietro ai fornelli conclusosi con il primo posto per Emanuela e la terza posizione per il bravissimo e simpatico Andrea. Ora anche per l'aspirante cuoca è un giorno molto triste dopo aver appreso della morte prematura del suo giovanissimo amico. "Ti voglio ricordare sempre così!", ha scritto la sera dello scorso 14 agosto Emanuela sulla sua pagina Facebook ufficiale seguita da oltre 11 mila persone. Il messaggio, al quale ha fatto seguito una emoticon a forma di cuore, è stato allegato ad una foto dei due, in cui la ragazzina e Andrea Pace sono immortalati insieme e sorridenti mentre fanno un bagno in piscina. Quel sorriso coinvolgente, insieme alla faccia da furbetto, resterà impressa nella memoria di tanti fan della trasmissione e non solo. In tanti hanno domandato ad Emanuela cosa sia realmente successo, senza però ottenere risposta. Al momento, infatti, non si sa cosa abbia portato via in tenerissima età Andrea. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

GRAVE LUTTO NEL BABY TALENT CULINARIO

È lutto nel mondo di Junior Masterchef Italia per la morte improvvisa e dolorosa del giovanissimo Andrea Pace, il bimbo arrivato in finale nella prima edizione del talent in cucina per i piccolo cuochi. «Ci ha lasciato il giovane Andrea P., uno dei concorrenti della prima stagione di #JuniorMasterChefIt. Nel ricordarlo, vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia», si legge nel breve e doloroso comunicato apparso su Facebook dalla famiglia di MasterChef Italia. Una notizia che lascia i tanti appassionati della trasmissione in lutto, con la famiglia che ha chiesto riserbo assoluto e non ha comunicato le cause finora sconosciute del decesso improvviso. Capelli ricci biondi, apparecchio, passione per la cucina e il tennis, ius ragazzo simpatico e assai talentoso trai i fornelli, aveva conquistato in tanti anche durante le varie puntate, arrivando fino alla finale, battuto solo da Emanuela e Federico. «Il coronamento del mio sogno più grande e non poter dire niente. Gli amici mi chiedevano "Com'è andata?" e io a bocca cucita. Ma avevo un'esplosione dentro e penso che dagli occhi si vedesse. Però questa è una cosa molto importante: avevo preso un impegno», spiegava al termine della finale il piccolo Andrea. Un terzo posto per il ragazzzino che lo aveva visto ricevere i complimenti di Joe Bastianich e Bruno Barbieri, oggi sconvolti come tutti di fronte alla notizia shock della morte improvvisa di questo giovane cuoco in erba.

LE SUE “JUNIOR” RICETTE PER FEDERER E NADAL

E proprio sull’erba e sulla terra battuta, Andrea Pace aveva coltivato la sua seconda passione, il tennis. Come più volte detto anche durante le riprese di Junior MasterChef, il piccolo Andrea Pace amava alla follia il gioco del tennis e in particolare modo il suo idolo Roger Federer. Lo scorso anno agli Internazionali di Tennis a Roma era stato invitato in qualità di “mascotte” poco prima della finalissima del talent di Sky Uno e in una lunga video intervista a Il Messaggero aveva raccontato le sue personalissime ricette per i campioni della racchetta. «Per il mio mito Roger Federer direi un piatto di pasta con pomodoro o comunque vegetali per rimanere in forma prima dei match», spiegava un emozionato Andrea Pace davanti ai microfoni, e poi aggiungeva, «per Nadal ci vorrebbe un piatto un po’ calorico ovvero un cestino di croccante alle nocciole con mousse al cioccolato e salsa ai mirtilli con il quale ho gia vinto una gara di pasticceria a MasteChef». Per Fognini invece? “Per lui un bel filetto di carne, o un controfiletto; più energico direi, così lo può aiutare durante le partite!”. Ciao Andrea, mancherai a tutti, dai tennisti tuoi idoli fino ai tanti cuochi e aspiranti tali del talent di cucina più famoso d’Italia.

