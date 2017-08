BATTITI LIVE 2017 / Andria, le pagelle: Riki spicca il volo, Masini in versione nostalgia

Battiti Live, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

PAGELLE TERZA PUNTATA: TANTI SPUNTI POSITIVI

Ed ecco puntuali le nostre pagelle post puntata di Battiti Live. Ieri sera, su Italia 1, è stata trasmessa in differita la registrazione di Andria. Serata caliente come le precedenti per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, che ha accolto tra gli applausi ogni ospite. Tra i più acclamati c'è sicuramente Riki, che ha fatto ballare la piazza con una tripla esibizione: Polaroid, Perdo le parole e Balla con me. Il baby talento si trova a suo agio sul palco e dà la sensazione di vivere un momento di grande crescita dal punto di vista professionale. Anche Marco Masini riesce ad emergere, lo fa con un medley nostalgico che ripercorre i suoi successi passati. Frizzante l'apertura di Fabri Fibra coi suoi singoli Fenomeno e Pamplona. Elodie incanta con il brano estivo Verrà da sè, mentre Alessio Bernabei sembra accusare un calo di popolarità. Bene i due timonieri della serata: Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci ci hanno stupito. Premiata la loro spontaneità.

LA CHIUSURA GRINTOSA DI ERMAL META

Nelle nostre pagelle non poteva mancare una nota di merito per Ermal Meta, protagonista di una chiusura strong con Ragazzo Paradiso e Vietato Morire. L'ex di Sanremo ha trovato una sua dimensione dopo la famosa kermesse ligure e l'entusiasmo del pubblico pugliese ne è la prova. Successo assicurato anche per Baby K, che va sul sicuro con Voglio Ballare con te. Non decolla Guè Pequeno con Milionario, mentre resta nell'ombra Vals, l'artista emergente che si è esibito con Mr Wonderful. Bene il giovanissimo Thomas: l'ex concorrente di Amici si è fatto apprezzare col suo brano Normalità. Per l'appuntamento finale di Taranto ci aspettiamo un altro grande spettacolo, così come è avvenuto in queste prime puntate di Battiti Live 2017, che si sono rivelate un successo dal punto di vista degli ascolti e del gradimento del pubblico.

