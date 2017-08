BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane: Liam asseconda il piano di Bill per il bene di Douglas

Beautiful

LIAM TACE PER IL BENE DI DOUGLAS

Nel momento in cui Liam ha scoperto la grande bugia di Bill, i fan di Beautiful si sono inevitabilmene chiesti se il fatto avrebbe segnato la fine della storia d'amore degli Steam. Steffy era infatti già a conoscenza del suocero, mentre Liam non era affatto d'accordo su questa scelta della moglie. A sorpresa però tutto cambierà quando la Forrester sarà raggiunta da un messaggio del fratello da New York nel quale si vedrà Thomas felice in compagnia del figlio Douglas. Da quel momento Steffy farà notare a Liam quanto il bambino meriti di crescere al fianco dei genitori e che l'idea di Bill sia in realtà caratterizzata dalle migliori intenzioni. Tali spiegazioni spingeranno il giovane Spencer a fare un passo indietro: deciderà quindi di non rivelare al cognato quanto da lui appreso, cercando di reggere il gioco al padre e alla cugina. Sappiamo però che a Beautiful le bugie hanno le gambe corte...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: CJ PRETENDE I SUOI SOLDI

I problemi per Sally non hanno mai fine nelle attuali puntate americane di Beautiful. Non bastava la decisione di Thomas di porre fine alla loro storia d'amore per stare vicino a Caroline nei suoi 'ultimi giorni di vita'. Per la Spectra ci sarà presto un nuovo grave problema da affrontare, dovuto ad una situazione economica non troppo soddisfacente. Con la partenza di Thomas per New York, infatti, la casa di moda si è trovata di fronte ad una nuova crisi, dovuta dall'assenza del talentuoso stilista di punta. E a peggiorare le cose, è arrivato CJ pronto a richiedere alla cugina ciò che gli spetta: il figlio della Sally 'originale' aveva infatti dato sei mesi di tempo alla parente per riconfermare il successo della Spectra Fashions e pagare l'edificio nel quale essa si trova. In tale circostanza aveva persino rifiutato la proposta di Bill Spencer, pronto ad offrire diversi milioni di euro per costruire la sua tanto desiderata torre. Ma a distanza di qualche mese, il desiderio di CJ di far cassa si ripropone: Sally dovrà sborsare ben cinque milioni di dollari o lasciare la sua azienda. Senza Thomas pronto ad aiutarla, riuscirà a mantenere i patti?

