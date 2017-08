Belen Rodriguez/ News: l'argentina torna in Italia tra le polemiche?

Belen Rodriguez, News

Anche ad Ibiza per Belen Rodriguez pare non esserci mai pace. L'argentina in vacanza, ha ricevuto ugualmente tante critiche da parte degli haters. Tra gli ultimi motivi di discussione online, una sua fotografia a figura intera davanti lo specchio. Belen ha accompagnato lo scatto con il seguente hashtag: #Gordita, che in spagnolo vuol dire: "grassa", "donna grassa", "cicciottella". Dopo questo messaggio, in molti hanno seriamente pensato che l'argentina potesse credere di trovarsi grassa per davvero e quindi, sono subito fioccate le polemiche così come le critiche ed i commenti pieni di insulti. La famiglia Rodriguez infatti, usa spesso questa parola. Anche Cecilia per esempio, chiama "Gordo" il fidanzato, che di certo non appare assolutamente grasso! La showgirl però, questa volta ha deciso di rimanere in silenzio e non rispondere agli haters che hanno più di una volta stuzzicato e messo a dura prova la sua pazienza. Ed intanto, le vacanze di Belen stanno per finire in quanto, la villa dove risiede con la sua famiglia è affittata fino a domenica 20 agosto.

Vacanze agli sgoccioli, cosa le riserva il rientro?

La showgirl argentina nonostante la data ha deciso di fare rientro prima in Italia? Dopo la spiacevole avventura che ha visto protagonista Emma Marrone derubata e narcotizzata ad Ibiza, secondo i settimanali di gossip pare che Belen Rodriguez così come Stefano, abbiano anche avuto paura per loro e il piccolo Santiago tanto da decidere di tornare in Italia anticipatamente. Vedremo cosa accadrà delle ultime giornate anche se, rientro anticipato o meno, attualmente alla fine delle vacanze manca davvero pochissimo. Da settembre infatti, ritroveremo la Rodriguez in televisione al fianco del rugbista Martin Castrogiovanni e il lottatore di arti marziali Alessio Sakara, per la nuova edizione di "Tu si que vales", nella prima serata del sabato sera della rete ammiraglia di Casa Mediaset. La showgirl ha già registrato alcune delle puntate iniziali ma ancora l'intero format non è stato completato. Ecco perché con molta probabilità, dopo il suo rientro in Italia – almeno inizialmente – ci sarà spazio solo per il lavoro.

