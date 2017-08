CHERRY SEASON/ Anticipazioni e news: la soap turca ritorna il 21 agosto, tutto pronto per le nozze?

Cherry Season

Le vacanze di Cherry Season si avviano alla conclusione. La pausa estiva della soap turca durerà due settimane, proprio come la telenovela che la precede ovvero Una Vita. Entrambe, infatti, torneranno regolarmente su Canale 5 a partire da lunedì 21 agosto. Ben diversa invece la sorte di Beautiful che resterà in pausa ancora per una settimana, ovvero fino al 28 dello stesso mese. I fan de Le stagioni del cuore faranno bene a restare in guardia su eventuali variazioni di palinsesto anche nelle prime settimane di settembre: il programma, infatti, si avvia alla conclusione e ogni puntata dovrà essere trasmessa prima del ritorno di Uomini e donne nell'orario delle ore 14:45 che lo ha sempre contraddistinto. Per evitare di lasciare indietro alcuni episodi, Mediaset potrebbe quindi decidere di aumentare lo spazio dedicato alla soap turca a inizio settembre. Su tale eventuale variazione di orario vi terremo comunque informati nel corso dei prossimi mesi.

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni relative alle puntate di Cherry Season che verranno trasmesse dopo la pausa estiva, esse concederanno ampio spazio ai preparativi per le nozze di Oyku e Ayaz. Quest'ultimo ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo e lei ha accettato, commossa dall'ennesima sorpresa organizzata dal suo grande amore. Ma fin dall'inizio nulla è stato facile: amici e familiari hanno cominciato a dire la loro sul luogo dei preparativi e sulla scelta degli eventuali testimoni E sarà proprio questo il punto di inizio del 21 agosto quando Onem metterà le cose in chiaro con il figlio: se lui e Oyku non si sposeranno in un ricco albergo, con una cerimonia fastosa, lei non si presenterà al lieto avvenimento. Ben diverso, però, sarà il progetto dei due fidanzati alla ricerca di una cerimonia semplice, se possibile in riva alla spiaggia. Chi avrà la meglio questa volta?

