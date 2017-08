COM'È BELLO FAR L'AMORE/ Fabio De Luigi, Virginia Raffaele e Claudia Gerini nel film su Italia 1 (17 agosto)

Fabio De Luigi e Claudia Gerini in Com'è bello far l'amore, questa sera su Italia1

NEL CAST ANCHE IL MAGO FOREST

'Com'è Bello far l'Amore' sarà il film in onda in prima serata giovedì 17 agosto 2017 su Italia 1, alle ore 21.15. Una commedia diretta da Fausto Brizzi, regista specializzato in commedie sentimentali, che dopo il grande successo del suo 'Notte prima degli esami' ha imboccato una carriera di grande successo. Anche in 'Com'è Bello far l'Amore' il cast è rappresentato da un grande gruppo di attori italiani, come Fabio De Luigi nel ruolo di Andrea, Michela Andreozzi nella parte di Daniela, Virginia Raffaele nel ruolo di Juanita, Michele Foresta (meglio conosciuto per le sue apparizioni televisive come 'Mago Forest') nella parte di Claudio, Claudia Gerini nel ruolo di Giulia, Alessandro Sperduti nella parte di Simone, Eleonora Bolla è Alice, Filippo Timi interpreta Max, Pasquale Petrolo (conosciuto come Lillo nel celebre duo Lillo e Greg) nella parte del Farmacista, Giorgia Würth è Vanessa, Enzo Salvi interpreta Enzo, Gledis Cinque interpreta Martina, Yohana Allen ha il ruolo di Jody mentre Margherita Buy è Luigia.

LA TRAMA

'Com'è Bello far l'Amore' racconta la storia di Andrea e Giulia, una coppia che vive ormai da molto tempo la propria vita insieme, ma che ha un disperato bisogno di risvegliare il proprio ménage, caduto ormai nella completa routine. La situazione preoccupa soprattutto Giulia, che vede ormai in Andrea spento l'ardore di un tempo. La vita della coppia viene però profondamente rivoluzionata dall'arrivo di Max, amico di vecchia data di Giulia che ha bisogno di un posto dove stare. La coppia lo ospita inizialmente volentieri, ma improvvisamente scopre che la vita professionale di Max negli ultimi anni ha subito una svolta decisamente imprevista. Max infatti di mestiere fa il pornoattore, una professione da lui vissuta ormai con la massima naturalezza, ma che crea scompiglio assoluto nella vita di Andrea e Giulia, che si trovano a veder cambiati i loro ritmi di vita dalla corte di persone che si affolla attorno a Max ogni giorni: attori e attrici a luci rosse, feste, vita intensa nottura e anche abitudini alimentari tese a migliorare le 'prestazioni' sul set. La presenza in apparenza squinternata di Max sarà però un toccasana nella vita di Andrea e Giulia, visto che scuoterà l'abitudine che stava facendo sprofondare nella noia la loro unione. Inoltre, da grande amico di Giulia, Max diventerà il consigliere principale della donna e la aiuterà a superare dei problemi di coppia che, dall'alto della sua esperienza, sicuramente sa affrontare meglio, soprattutto sotto le lenzuola. E anche Max trarrà giovamento dall'amicizia di Andrea e Giulia, che gli permetteranno di ritrovare calma e normalità.

