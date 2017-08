Carlo Conti/ La moglie Francesca Vaccaro è incinta del secondo figlio? La foto che conferma

Carlo Conti papà bis? (Diva e Donna)

Dopo un anno ricco di impegni e successi televisivi, Carlo Conti si gode un pò di meritato relax in barca. Al suo fianco la moglie Francesca Vaccaro, suo figlio di 3 anni Matteo e l'amico di sempre, Leonardo Piaraccioni e sua figlia Martina. Il settimanale Diva e Donne, nel numero 33 in edicola, ha beccato Conti a Portoferraio (Livorno) insieme alla famiglia, ed è proprio in questi scatti che spunta qualcosa che attira l'attenzione degli amanti del gossip: il pancino sporgente della Vaccaro. Inevitabile infatti non notare le rotondità della moglie del conduttore Rai, che fanno immediatamente sospettare l'arrivo di un bebè. Sarebbe il secondo per la coppia: Carlo e Francesca sono infatti genitori di Matteo, nato tre anni fa.

CARLO CONTI: LA MOGLIE INCINTA DEL SECONDO FIGLIO?

Il conduttore ha più volte parlato del desiderio di avere un secondo figlio, senza però mai sbilanciarsi sulle tempistiche previste; di fronte agli scatti di Diva e Donna sembra però che il momento sia finalmente arrivato. "Si racconta che sia stato l'amico di sempre, Pieraccioni, a 'convinvere' il conduttore a mettere la testa a posto e a scoprire la gioia della paternità - si legge su Diva e Donna, che ancora svela - E adesso eccoli insieme, al largo della loro Toscana, in barca coi rispettivi figli. Leonardo si prende cura della sua Martina e Carlo insegna a pescare a Matteo, sotto gli occhi della mamma Francesca Vaccaro che, a sorpresa, svela un pancino sospetto. È il momento di brindare al bis", scrive il noto settimanale. A quanto pare la risposta è proprio si..

