Domenica In/ Claudio Lippi alla conduzione con Cristina Parodi? L'indiscrezione

Claudio Lippi e Cristina Parodi

Cristina Parodi sarà a Domenica In con Claudio Lippi: è questa l'indiscrezione dell'ultima ora lanciata da Dagospia. In questo periodo stanno prendendo forma i nuovi palinsesti televisivi. La domenica pomeriggio di Rai 1, dopo l'addio di Massimo Giletti, è stata affidata a Cristina Parodi. Secondo il noto portale, toccherà a Claudio Lippi stare accanto alla Parodi. Negli uffici di Rai e Mediaset si è già a lavoro sulla prossima stagione televisiva. Quasi completato il cast del Grande Fratello Vip anche la domenica di Rai 1 sta prendendo quindi forma. Ricordiamo che Cristina Parodi, dopo aver avuto l'ufficialità della conduzione, commentò attraverso Twitter lasciando trasparire tutta la sua gioia: "Felice di fare la Domenica di Rai1". Ripercorriamo ora in breve la carriera di Benedetta Parodi, una scalata continua grazie alle sue grandissime doti.

CLAUDIO LIPPI CONDURRÀ DOMENICA IN?

Dopo le esperienze sulle reti TelePiccolo e Telereporter e successivamente su Odeon TV, nel 1990 è passata a Mediaset portando al debutto due anni dopo la testata giornalistica di Canale 5, il TG5, di cui è diventata uno dei volti storici. Nel corso della sua carriera ha condotto per nove stagioni il programma pomeridiano di approfondimento giornalistico Verissimo e presentato alcuni programmi di intrattenimento come The Bachelor - L'uomo dei sogni. In seguito è passata a La7 conducendo programmi come Cristina Parodi Live e Cover, per poi sbarcare in RAI nel 2013 dove ha condotto tra gli altri Così lontani così vicini. Dal 2014 al 2017 ha condotto il contenitore pomeridiano La vita in diretta. Ora la nuova avventura a Domenica In.

