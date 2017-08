EMMA MARRONE/ News: nuova gita in Salento con Giuliano Sangiorgi, è solo un caro amico?

Emma Marrone (Instagram)

Un nuovo amore in arrivo per Emma Marrone? La domanda sorge spontanea guardando le foto della cantante pubblicate dal settimanale Chi. In essa, la coach di Amici appare felice e spensierata durante le vacanze in Salento nelle quali ha avuto modo di rivedere alcune sue vecchie conoscenze. Tra di esse, anche Giuliano Sangiorgi, la voce dei Negramaro con il quale la Brown condivide da diversi anni la passione per la musica (ancor prima che la fama colpisse entrambi). A confermare quanto i due cantanti siano vicini, sono arrivate alcune immagini che in poche ore hanno scatenato un gran polverone nei social network. Giuliano Sangiorgi, infatti, tocca la pancia dell'amica, sorridendo forse per una presa in giro. Anche se qualcuno ha ipotizzato che si trattasse di un gesto legato ad una gravidanza in atto, la tesi di Alfonso Signorini è che entrambi stiano scherzando per qualche chiletto di troppo guadagnato durante l'estate. Entrambi sono ottimi buongustai e non rinunciano a dedicare gran parte del loro tempo in cucina.

AMORE O AMICIZIA CON GIULIANO SANGIORGI?

La voce di una possibile amicizia tra Emma e Giuliano Sangiorgi si era già diffusa durante la parte iniziale dell'estate ovvero da quando la Marrone era stata fotografata insieme al collega in una spiaggia del Salento. Va precisato che già allora la coppia era in compagnia di altri amici, ma comunque sia la voce è tornata di grande attualità ora che entrambi sono stati paparazzati di nuovo insieme al largo di Porto Cesareo (Lecce). Anche in questo caso, però, non sono apparsi atteggiamenti particolarmente compromettenti: la carezza al ventre dell'amica non sembra essere un segno di amore e ancora una volta la presenza di altri amici conferma un incontro tra vecchie conoscenze. L'allarme flirt può quindi dirsi archiviato? La tesi più probabile rimanderebbe proprio ad una soluzione di questo tipo, anche se i fan non smettono di sperare di vedere la loro cantante preferita di nuovo vicina ad un uomo da amare. E chi megli di Giuliano Sangiorgi formerebbe con lei una coppia perfetta?

