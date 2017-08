FEDEZ/ Vacanze a Los Angeles con Chiara Ferragni

VACANZE... AMERICANE

Ferragosto d'amore per Fedez e Chiara Ferragni, impegnati nella loro luna di miele anticipata tra l'Italia e gli Stati Uniti. Dopo le tappe di Capri e della Sicilia, i due hanno trascorso la serata del 15 a Los Angeles, città in cui lei vive per gran parte dell'anno. Quanto al matrimonio, la data è ancora top secret. "Io mi sarei sposato subito, ma sarebbe stato un casino, quindi non ci sposeremo quest'anno, ma nel 2018", si giustifica lui in un'Instagram Story. Sui social sono attivissimi. Sempre su Instagram, la Ferragni ha parlato dell'ipotesi figli: "Arriveranno prossimamente. Se dovessimo avere una femmina, abbiamo già scelto il nome". E se invece fosse un maschio? "Siamo sicuri di volere un nome italiano". Procede bene anche il lavoro. Fedez ha appena annunciato una grande novità prevista per settembre, che andrà a coronare il sodalizio artistico con J-Ax. "Una cosa enorme, gigante, un modo per concludere questo nostro progetto e salutarci. Dopo spariremo per un anno o due per dedicarci ai nostri dischi solisti".

LOS ANGELES