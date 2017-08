Filippo Bisciglia / Foto, in vacanza con Maria De Filippi e Pamela Camassa prima di Tale e Quale Show!

Filippo Bisciglia e Maria De Filippi (Chi)

Il settimanale Chi di Alfonso Signorini, nel numero in edicola da oggi 16 agosto, ha pubblicato le foto di Filippo Bisciglia in barca, tra Ansedonia e Porto Ercole (Grosseto), insieme a Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. È stata la conduttrice a invitarlo, assieme alla compagna Pamela Camassa. Lui ex gieffino ritornato in auge con la conduzione, giunta al quarto anno, di Temptation Island, è pronto per una nuova avventura. Parteciperà come concorrente alla nuova edizione di Tale e quale show, in onda da settembre su Rai1 con Carlo Conti. Secondo il noto settimanale, lasciate le coppie in crisi di Temptation Island (che sicuramente torneranno il prossimo anno ancora sotto la sua guida), Filippo si metterà alla prova come imitatore nel noto show di RaiUno in onda a partire da ottobre.

NUOVA AVVENTURA TELEVISIVA PER FILIPPO

Ricordiamo che Filippo Bisciglia nel 2008 ha partecipato al programma Distraction, condotto da Teo Mammucari. Mentre dal 2009 è testimonial e giocatore di Poker Club (Lottomatica), ottenendo ottimi risultati nei vari tornei. Dal 2014 passa a People's Poker mantenendo gli stessi ruoli. Nel 2010, interpreta il ruolo di Cristiano Cocco in Un posto al sole. Sempre nel 2010 è protagonista di puntata di Distretto di Polizia 10. Nel 2012 è inviato di Punto su di te!, programma condotto da Claudio Lippi e Elisa Isoardi, in onda su Rai. Mentre a settembre 2017 la De Filippi tornerà nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset con il suo storico dating show, Uomini e Donne; il sabato sera invece via al talent Tu Sì Que Vales e a fine autunno comincerà il suo people show, C’è Posta Per Te. A settembre 2017, inoltre, riaprirà anche la scuola più famosa della televisione; quella di Amici, il talent show che andrà in onda con la diciassettesima edizione. Una lunga stagione aspetta dunque la conduttrice che ha da tempo spiccato il volo. Ricordiamo che Maria De Filippi è proprietaria della Fascino, l’azienda che produce i format più amati dai telespettatori di Canale 5. Ultimi giorni di relax quindi prima di tornare sul grande schermo e tenere compagnia a milioni di italiani.

