GETAWAY / Alec Baldwin e Kim Basinger ladri in fuga nel remake del film con Steve Mcqueen su Cielo (17 agosto)

Alec Baldwin e Kim Basinger in Getaway su cielo stasera

IL CAST DEL FILM

Getaway (in lingua originale è The Getaway), che andrà in onda alle 21.15 su Cielo, giovedì 17 agosto, è una pellicola d'azione diretta da Roger Donaldson nel 1994. Si tratta del rifacimento cinematografico dell'omonimo film diretto da Sam Peckinpah nel 1972, nel quale recitavano l’attore Steve McQueen e Ali MacGraw. Nel cast del remke del 1994 troviamo Alec Baldwin, attore di punta di 30 rock e Kim Basinger, la bellissima protagonista di Nove settimane e mezzo, Michael Madsen, James Woods, David Morse e Jennifer Tilly. I due protagonisti avevano già recitato insieme qualche anno prima, nel film bella, bionda… e dice sempre sì, set galeotto, i due infatti si innamorarono e si sposarono nel 1993, divorziando quasi dieci anni dopo. Al termine del loro matrimonio, diedero vita a una battaglia legale per l’affidamento dell’unica figlia, Ireland, ora modella molto ricercata.

LA TRAMA

Jack Benyon, un'influente figura politica americana, riesce dopo varie pressioni a far rimettere il libertà il professionista in rapine Carter Mc Coy, detenuto presso un carcere in Messico. Pur di ricambiare il favore, Carter decide di partecipare ad una rocambolesca rapina messa in atto ai danni di un cinodromo, organizzata proprio da Benyon. Carter promette a sua moglie Carol che questa sarà il suo ultimo colpo. La rapina va a buon fine ma quando i tre complici sono sul punto di dividere il bottino, Rudy uccide Hansen, il secondo complice. Poco dopo prova ad eliminare anche Carter ma quest'utlimo, avendone intuito le intenzioni, gli spara. Rudy, che inizialmente sembra morto, in realtà riesce a salvarsi grazie ad un giubbotto anti proiettile. Rimasto per il momento da solo e credendo di aver eliminato Rudy, Carter decide di dividere il bottino con Benyon, nonostante il parere contrario di Carol. Arrivato alla tenuta di Benyon, Carter scopre che il politico ha abusato di Carol. Quest'ultima, portata all'esasperazione, elimina il suo aguzzino a colpi di revolver. Dopo una violenta lite, Carter e Carol decidono di fuggire verso il Messico con l'intera refurtiva della rapina, ignorando che Rudy è ancora vivo. Nel frattempo, infatti, Rudy prende in ostaggio due medici e cerca di farsi scortare fino al confine con il Messico. Carter e sua moglie, per mettere in sicurezza il malloppo, custodiscono i soldi all'interno di una cassetta di sicurezza, ma Carol verrà derubata da un astuto ladro. Carter riesce però a recuperare la refurtiva, malmenando il truffatore. I due si rifugiano presso un hotel di El Paso, ignari del fatto che li ad attenderli c'è anche Rudy. Poco dopo faranno la loro comparsa anche gli uomini di Benyon, arrivati sul posto per impossessarsi della refurtiva e per eliminare Carter. Dopo vari scontri a fuoco, Carter riesce ad far fuori Rudy ed a raggiungere il confine con il Messico assieme alla sua amata Carol.

