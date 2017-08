Grande Fratello Vip 2017/ Anticipazioni e cast: annunciati i concorrenti ufficiali, edizione bomba!

Grande Fratello Vip 2017

Sono stati resi noti i nomi di 14 dei concorrenti ufficiali che entreranno a far parte della Casa del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 11 settembre. Un cast, almeno inizialmente, che si presenta ancor più potente di quello della prima edizione. Alfonso Signorini nella giornata di ieri, ha regalato agli estimatori del reality show un nuovo numero di "Chi" che ha dato spazio ad una serie di interessanti anticipazioni. Sono stati ufficializzati infatti, grande parte dei nomi che entreranno a breve nella residenza di Cinecittà. I concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa, sapranno emozionare il pubblico ma anche regalare litigi di tutto rispetto che potrebbero offrire al programma notevoli momenti d'imbarazzo. Eccovi, di seguito tutti i nomi: Giulia De Lellis, Aida Yespica, Simona Izzo, Daniele Bossari, Marco Pradolin, Gianluca Impastato, Jeremias e Cecilia Rodriguez, Veronica Angeloni, Carmen Di Pietro, Luca Onestini, Serena Grandi, Stefano Sala, Elettra Lamborghini.

Un cast pieno di "bombe" pronte ad esplodere

Tra le ultime anticipazioni, pare ancora in forse il nome di Rosa Perrotta, ex tronista del trono classico di Uomini e Donne non ancora confermata, per quale motivo? Con molta probabilità il provino della fidanzata di Pietro Tartaglione non ha convinto appieno la redazione del programma e quindi, per avere la conferma definitiva della sua partecipazione, bisognerà attendere un poco di giorni. Intanto, confermata l'assenza di Ivan Cattaneo, poliedrico musicista che non ha accettato di far parte del cast della seconda edizione del Grande Fratello Vip: “Erano disposti a pagarmi a peso d’oro, ma la mia privacy, la mia arte e il mio equilibrio mentale non avevano prezzo” ha spiegato il cantante su Facebook. C'è del mistero nelle ultime ore, sull'effettiva presenza di Cristiano Malgioglio, così come si legge sul portale di Novella 2000 infatti: "Alcuni suoi amici in vacanza a Gallipoli, in Salento, dicono che il famosissimo paroliere non lascerebbe mai il suo serpente a casa. Proprio così: tutto vero. Si tratterebbe di un serpente addomesticato, che la Produzione del Grande Fratello Vip non farebbe mai entrare nella casa più spiata d’Italia (anche se questo creerebbe numeri positivi in termini di ascolti)". Come andrà a finire? Malgioglio affiderà il suo serpente a qualche amico? Intanto, gli estimatori del puro trash, non vedono l'ora di poter scoprire cosa combinerà la regina numero uno: Elettra Lamborghini.

© Riproduzione Riservata.