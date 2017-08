IL SEGRETO/ Anticipazioni 17 agosto: Camila pronta a sacrificarsi per il bene di Hernando

Il Segreto

CARMELO SCOPRE LA VERITA'?

Non c'è un solo giorno di pausa nella programmazione de Il Segreto che continua a far compagnia ai suoi appassionati per tutta la durata delle vacanze estive. Le trame stanno attraversando un periodo particolarmente avvincente, soprattutto in seguito alla morte di Mencia. Carmelo, infatti, continuerà a non darsi pace, pronto a tutto per fare in modo che il colpevole di un simile delitto venga punito. Per questo, dopo avere chiesto a Onesimo di sollecitare le indagini della Guardia Civile, sarà lui stesso alla ricerca di una strategia per ottenere la sua vendetta. Per Leal, infatti, ci sarà un'unica colpevole di questo delitto ovvero Donna Francisca, colei che in un primo momento aveva sollecitato il Pugno de Dios affinché facesse del male ai Santacruz. Ad aiutare l'amico in questa delicata questione, interverrà oggi anche Lucas: il dottore infatti sarà a conoscenza di qualche informazione molto importante riguardante la morte di Mencia. Deciderà di farne buon uso?

ANTICIPAZIONI 17 AGOSTO: CAMILA AD UN BIVIO

Nella puntata di oggi de Il Segreto, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 18:45, si tornerà a parlare del terribile incidente che ha visto coinvolto Hernando. L'uomo è stato estratto dalle macerie ancora vivo ma le sue condizioni di salute saranno ancora preoccupanti. Dopo avere scoperto che Nestor è il colpevole di quanto accaduto, Camila deciderà di agire per liberarsi di lui una volta per tutte: per questo cercherà di incastrare l'individuo, finendo però per trovarsi in una situazione ancora più complicata. Nestor non ci metterà molto a confessare di avere causato l'incidente nelle gallerie di Los Manantiales ma metterà le cose in chiaro con la sua ex fidanzata: lei dovrà tornare con lui a Cuba, se non vorrà che a Hernando venga fatto ancora del male. Quanto accaduto, infatti, le ha fatto capire che non potrà più scherzare con il fuoco. Per Camila arriverà quindi il momento di una scelta disperata...

