LA REGINA DI PALERMO / Recensione e anticipazioni quarta puntata: l'incontro con Calcaterra

Rosy Abate (Giulia Michelini) e Domenico Calcaterra (Marco Bocci)

LE ANTICIPAZIONI DELLA QUARTA PUNTATA

Per il bene di Leonardino, Rosy Abate cambia vita e diviene collaboratrice di giustizia. Inoltre, affida suo figlio a Claudia Mares, nel tentativo di restituirgli il futuro che merita. Il suo pentimento è prezioso: esso vale l'arresto di numerosissimi criminali, il tutto con la complicità dell'amica ritrovata. Persone di rilievo in ambito mafioso vengono a sapere della sua collaborazione con la polizia: è per questo che la vogliono morta. Ancora una volta, Rosy chiede aiuto alla Mares. Lei la invita a fuggire, e Rosy si lascia convincere. In aereoporto, tuttavia, Claudia e il suo bambino trovano la morte: i due cadono vittima dell'ennesimo attentato di matrice mafiosa, e Rosy non si dà pace. L'unico a consolarla è Domenico Calcaterra, col quale instaura una relazione decisamente tormentata. Privata dell'illuminante guida di Claudia, torna a invischiarsi con nelle solite faccende di corruzione e malaffare.

STORIA DI UN'ANTIEROINA

Terza puntata per La Regina di Palermo, il best of di Squadra Antimafia interamente dedicato alla protagonista Rosy Abate. Scelta singolare, per la produzione, inneggiare alle gesta di una mafiosa. Non una qualunque: una capo-clan, una madrina, la vera e propria "Regina" della mala palermitana. Non è un titolo di demerito: Rosy Abate è un'(anti)eroina dei nostri tempi, e poco importa che si sia macchiata del sangue di decine di uomini. Da brava vedova nera, l'Abate uccide dapprima l'amante, poi il marito e infine tenta di far fuori anche l'ex migliore amica. Che pathos. E che coraggio, per una femen d'altri tempi. E quando la Regina insorge al grido di "Cummannari (non) è travagghiu pe' fimmine", non ce n'è per nessuno. La sovrana spodesta i suoi stessi compagni, perché, dice, "non si può fidare più di nessuno". Peccato solo che la Abate abbia un debole per i bellocci con la barbetta incolta, che per una volta smentiscono lo stereotipo del mafioso grasso, baffuto e vagamente somigliante a Marlon Brando. Per il resto, tutto già visto. E non solo perché si tratta di una replica.

