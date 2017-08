LARA CROFT, TOMB RAIDER/ Angelina Jolie interpreta l’archeologa dei videogiochi nel film su Rai4 (17 agosto)

Angelina Jolie in Lara Croft, tomb raider

JON VOIGHT, PADRE DELLA JOLIE ANCHE NEL FILM

Lara Croft Tomb Raider è un film fantastico e d'azione del 2001 e sarà trasmesso in prima serata dal canale digitale Rai 4 alle ore 21.05 oggi 17 agosto. La regia è di Simon West, regista conosciuto per altri film di azione come Stolen e I Mercenari 2. La sceneggiatura, invece, è di Patrick Massett e John Zinman, che hanno portato sul grande schermo la storia di Lara Croft eroina di una fortunata serie di videogiochi. Gli attori principali sono: l'attrice premio Oscar per Ragazze Interrotte Angelina Jolie; Jon Voight, padre della Jolie nel film e nella vita reale e premio oscar per il film Tornando a casa, Iain Glen (Jorah Mormont nella saga de Il trono di spade) e Richard Johnson. Nel film compare anche Daniel Craig, l’attore che è ormai diventato il nuovo volto di James Bond, avendo impersonato l’agente 007 a lungo, battuto solo da sir Roger Moore.

LA TRAMA

Lara Croft è un'archeologa sui generis, una donna bella e fatale che accetta missioni quasi impossibili, complici una grande sete di conoscenza e una preparazione atletica molto forte. Il suo amico e collaboratore Bryce ha creato appositamente per lei una sorta di parco giochi di allenamento, una delle simulazioni vede la donna in una di piramide egizia a fare i conti con degli androidi. In quello stesso momento a Venezia, in un luogo segreto alcuni membri della setta degli Illuminati stanno mettendo a punto un piano per mettere le mani sul mitologico Trangolo della Luce. Il nome di questo misterioso artefatto viene nominato dal padre di Lara in un sogno, che la giovane compie nell'anniversario della sua scomparsa.

Visibilmente turbata, l'archeologa al suo risveglio, seguendo il ticchettio di un orologio scopre una stanza segreta nella sua villa. Lara porta l'orologio da un esperto, il signor Wilson, che nega di conoscerne l'origine, in realtà l'uomo contatta subito gli Illuminati e il loro uomo in Inghilterra, Powell. Il criminale assolda dei mercenari per rubare l'orologio. Il giorno dopo a casa di Lara arriva una lettera del padre, l'uomo prima di morire le ha assegnato un'ultima missione, recuperare i pezzi del Triangolo della Luce e impedire che la reliquia, in grado di manipolare il tempo, possa cadere nelle mani degli Illuminati. L'orologio che Lara ha trovato è una sorta di mappa per raggiungere uno dei luoghi in cui è nascosto un pezzo delll'artefatto.

La prima tappa del viaggio è in Cambigia, dove Lara affronta delle statue di pietra e segna il primo punto contro Powell. Con il procedere della missione la donna scopre delle ombre sul passato del padre, anche lui membro del gruppo massonico. Nel frattempo nella vita di Lara si riaffaccia Alex West un ladro di catacombe che ha ancora un debole per lei. I due decidono di fare fronte comune ma sono costretti ad allearsi con Powell e insieme si recano in Siberia. Solo il grande intuito di Lara permette ai tre di ricostruire il manufatto ma Powell uccede Alex. La donna impedisce al suo nemico di appropriarsi del Triangolo e riesce a metterlo in azione e dopo aver parlato con il padre ha la meglio su Powell. Nel finale la donna torna a casa e dopo aver reso omaggio al padre sulla sua tomba riprende i suoi allenamenti.

