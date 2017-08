Maria Giuseppina Sirgiovanni / Chi è la moglie di Raoul Casadei? Una bellissima storia d'amore

Raoul Casadei

Raoul Casadei e la moglie Maria Giuseppina, una storia lunga e ricca di amore. Maria Giuseppina, detta Pina, è nata a Gerocarne in comune di Vibo Valenzia. Si sposarono a Napoli il 27 gennaio 1963. Dal loro matrimonio sono nati Carolina, Mirna e Mirko che, dopo il ritiro dal palco di Raoul, hanno preso in mano le redini dell’orchestra e delle edizioni musicali Simpatia. Maria Giuseppina, attraverso il restodelcarlino, raccontò tutti i dettagli della loro bellissima storia: "Eravamo entrambi insegnanti elementari a Roseto Valfortore. Un giorno ci siamo trovati in un ristorante e io ero al tavolo con il mio papà e Raoul a un altro con il suo cane che all’improvviso venne verso di me. Io ebbi paura e saltai in piedi sul tavolo. Raoul si avvicinò per chiedere scusa, ci guardammo e scoccò la scintilla".

RAOUL CASADEI E PINA, UNA LUNGA STORIA D'AMORE

Raoul e Maria Giuseppina si sposarono dopo appena un anno. Una vita molto movimentata accanto a Raoul: "Sicuramente molto movimentata, ma interessante, con tante soddisfazioni, ma anche con tanti sacrifici, perchè io avevo tre bambini a casa e lui era sempre in giro". Mamma calabrese e papà siciliano, Maria Giuseppina non poteva non essere gelosa del suo Raoul Casadei. La famiglia invece è stata sempre al primo posto: "Ho sempre voluto la famiglia vicina e sono stata fortunata perchè oggi i miei figli con le loro famiglie vivono qui accanto. Siamo una sola famiglia". Una bellissima storia quindi da esempio a tante persone. L'unione forte e l'amore hanno sempre guidato il rapporto tra Raoul Casadei e Maria Giuseppina.

