Nina Palmieri è mamma / Fiocco rosa per l'inviata de Le Iene: è nata Amanda!

Nina Palmieri (Le Iene)

Grande gioia per Nina Palmieri: la nota giornalista inviata de Le Iene, programma di Italia 1, è diventata mamma della piccola Amanda. Lo ha annunciato lei stessa con un bellissimo post sui social, dove in queste settimane è sempre stata presente, aggiornando i suoi follower sulla gravidanza. "È arrivata. È qui tra le mie braccia. 3 kg e 380 grammi di bellezza e felicità e poesia. - ha esordito l'amata inviata, nota per i suoi commoventi e profondi servizi a Le Iene; ha poi raccontato - Profuma di vita! E io già sono totalmente sua. Scusami mondo se non mi interessa nulla di te ma ora c'è lei, solo lei, il mio sole". La bambina avrebbe dovuto chiamarsi Brunilde, poi però la Palmieri ha cambiato idea, come lei stessa spiega nel post.

LA "IENA" NINA PALMIERI HA PARTORITO: BENVENUTA AMANDA!

"È stata Brunilde "Brum" per molti mesi, per me e per tutti voi che le avete mandato il vostro amore pur non conoscendola ancora. Però quando è "uscita" mi ha guardato e mi ha "detto" un altro nome, il suo nome. Le si è appiccicato addosso quando è atterrata su questo pianeta: Amanda, "colei che deve essere amata". Non può e non potrà essere altrimenti". Eppure quel nome non sarà dimenticato dalla Iena: "Però dice che sarà per sempre anche Brum e che avete il permesso di chiamarla così, se volete. Vi accarezziamo con queste manine di seta. Che vi arrivi un po' della nostra felicità! Da oggi è tutto "più bellissimissimo". Tantissimi i messaggi di congratulazioni degli utenti che da sempre la seguono e che, in tempi come questi, apprezzano ancor di più notizie di gioia: "Evvivaaaaa,finalmente una splendida notizia,ce n'era veramente bisogno!!!!" scrive infatti una fan.

