Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 agosto: le previsioni a LatteMiele, chi sale e chi scende

Paolo Fox e il suo oroscopo - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 17 AGOSTO 2017

Ecco quali sono i segni top della giornata seguendo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Sarà una giornata molto importante per quanto riguarda i Gemelli che stanno lavorando alla realizzazione di un sogno, che potrebbe esaudirsi già domenica prossima. Questo porterà alla possibilità di prendersi qualche confidenza in più con gli altri. E' un momento positivo anche per il Cancro che sta per ritrovare la serenità che aveva perso in questa prima parte del 2017. C'è grande voglia di innamorarsi, ma non sempre si trova la forza per farlo anche per eventi che non dipendono dai nati sotto questo segno zodiacale. La Vergine può ottenere delle soddisfazioni importanti, per farlo però sta lavorando costantemente anche di fronte a momenti in cui si sente una forza avversa venire incontro. E' sempre importanti essere sereni perché le stelle comunque sottolineano che oggi c'è decisamente una marcia in più.

CHI SALE E CHI SCENDE

Sale sicuramente il segno dei Gemelli che è il più positivo della giornata di oggi, giovedì 17 agosto 2017. Questi infatti sta ponendo le basi per realizzare una grande aspirazione che insegue da anni e non ha mai trovato facilmente. L'obiettivo è quello di essere concreti e di scavare nelle situazioni che vanno analizzate sempre con grande puntiglio. Nonostante il buon cielo scende il segno dei Pesci che si fa prendere dall'ansia di non riuscire a realizzare le cose e soffre un po' di questo. Sale il Sagittario che da oggi si libera di persone che sono diventati ostacoli. Non sempre c'è grande forza, ma spesso l'obiettivo è quello di evitare di essere portati a vivere di difficoltà momenti che possono invece essere emozionanti e pieni di belle sorprese. Per fare questo serve però una spinta decisa e l'essere sempre molto ottimisti.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' interessante fare il punto della situazione per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele andando a paragonare quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi. L'Ariete continua a crescere e ormai da tempo si è lasciato alle spalle situazioni e contesti negativi. Il Toro ricomincia a sorridere al futuro dopo un periodo di diffidenza. I Gemelli sono cresciuti ancora perché se ieri avevano ritrovato serenità interiore oggi stanno lavorando per realizzare un sogno che cullano ormai da tempo e che domenica si realizzerà con ogni probabilità. Il Cancro ha vissuto un ferragosto importante e anche la giornata di ieri è stata interessante. Oggi si può continuare a lavorare per crescere e per ottenere i tanti obiettivi che nel tempo si sono prefissati i nati sotto questo segno. Al momento c'è grande voglia di realizzarsi, ma presto potrebbero arrivare delle risposte anche in questo senso.

© Riproduzione Riservata.