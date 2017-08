PEPPINO DE FILIPPO/ Rai Uno omaggia il drammaturgo (Techetechete)

Peppino De Filippo a Techetechete

RIVALITA' TRA FRATELLI

Peppino De Filippo sarà ricordato nella puntata di questa sera di Techetechetè alle 20.40, subito dopo il Tg1. Il drammaturgo è scomparso da quasi 40 anni ma le sue opere e la sue performance hanno fatto amare il teatro agli italiani. Quello che molti, forse, non sanno è che tra lui e il fratello Eduardo c'è sempre stata un'accessisima rivalità. A parlarne fu Luigi De Filippo, figlio dell'uomo, nel 2015 in un'intervista al Corriere.it, poco dopo la morte del cugino Luca, figlio di Eduardo. Disse come l'astio tra i due fratelli non avesse inquinato il rapporto tra lui e Luca. "Eduardo e Peppino, a differenza di noi cugini, avevano caratteri molto differenti e interessi artistici distanti: Eduardo aveva fatto di Napoli il suo universo di riferimento e da lì partivano le sue meravigliose ispirazioni; Peppino, invece, amava confrontarsi con i grandi della drammaturgia europea, da Molière a Pirandello. Quando si divisero per sempre, dopo la famosa lite al teatro Diana di Napoli nel ‘44, in molti mostrarono rammarico".

LA SCHEDA

Peppino De Filippo è uno dei più celebri comici italiani ed è noto anche per aver partecipato in molti film con Totò tra gli anni cinquanta e sessanta. E' fratello di Eduardo e Titina ed ha iniziato a esibirsi sin da bambino e nel 1931 fonda coi fratelli la Compagnia Teatro Umoristico: i De Filippo. Dopo la separazione dai fratelli, nel 1944, Peppino trova un suo stile nelle commedie e dimostra tutta la sua versatilità. Nel 1977 è anche scrittore, pubblicando l'autobiografia Una famiglia difficile. Con Totò forma una delle coppie più acclamate del cinema e della televisione, ottenendo grandissimo successo di pubblico. De Filippo ha lavorato anche per Federico Fellini e, in seguito, inventa il personaggio di Gaetano Pappagone, umile servitore del Cummendatore Peppino De Filippo nella trasmissione Scala reale. Riguardo alla sua vita privata, Peppino è stato sposato tre volte ed ha avuto un figlio: Luigi.

