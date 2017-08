Patrick Dempsey torna in tv / Da Grey's Anatomy alla miniserie su "La verità sul caso Harry Quebert"

Patrick Dempsey in Grey's Anatomy

Patrick Dempsey torna in Tv nonostante la morte di Derek Shepherd. Il dottor Stranamore, la cui tragedia fa ancora polemica, è stato ormai cancellato dalla memoria televisiva. Patrick Dempsey, dopo aver trascorso due anni dall' addio a Grey’s Anatomy s’è tenuto alla larga dagli schermi televisivi. La sua preferenza è andata al cinema e Bridget Jones, ma adesso è pronto a ritornare in Tv. Tornerà come Shepherd accettando di recitare da protagonista nella miniserie in dieci episodi La verità sul caso Harry Quebert. La verità sul caso Harry Quebert (La Vérité sur l'affaire Harry Quebert) è un romanzo di Joël Dicker del 2012. In Italia è uscito l'anno seguente per Bompiani. Il cospicuo racconto è un giallo deduttivo ambientato per lo più nella fittizia cittadina di Aurora nello stato del New Hampshire.

IL DOTTOR STRANAMORE IN UNA NUOVA MINISERIE!

Si svolge nel 2008 con numerosi flashback nel '75, anno in cui fu commesso l'omicidio della giovane Nola Kellergan. Trentatré anni dopo la scomparsa della ragazza viene ritrovato per caso il suo corpo sepolto nella tenuta del famoso scrittore Harry Quebert. L'amico Marcus Goldman conduce delle personali indagini per scagionare il proprio maestro d'arte e di vita accusato di omicidio. Il romanzo è stato un bestseller in Europa dove ha raggiunto i vertici delle classifiche e in Italia è stato in top 10 per diverse settimane. Le versioni in lingua inglese sono uscite, rispettivamente, il primo maggio 2014 nel Regno Unito a cura di MacLehose Press, e il 27 negli USA a cura di Penguin. La serie, diretta dal Jean-Jacques Annaud de Il Nome della Rosa, dovrebbe andare in onda sulla rete via cavo Epix, fornendo a Dempsey l’occasione di riscattarsi dall’oppressione artistica cui Shepherd lo ha costretto.

