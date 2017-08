ROSAMUNDE PILCHER, 4 SFUMATURE D’AMORE, SCANDALO / Su canale 5 questo pomeriggio (17 agosto)

Rosamunde Pilcher, 4 sfumature d'amore, scandalo

IL CAST DEL FILM

Giovedì 17 agosto alle ore 13.40, Canale 5 ha scelto di proporre ai suoi telespettatori il terzo episodio di una miniserie televisiva di assoluto livello. Il serial si intitola Rosamunde Pilcher: 4 sfumature d'amore, con la puntata denominata Scandalo. Tratta da un romanzo scritto proprio dalla Pilcher, la breve soap opera tedesca è di genere sentimentale e vede tra i protagonisti Eleonore Weisgerber, Charles Dance, Eileen Atkins, Rebecca Night e Johannes Zirner. La Weisgerber è nota per Derrick e Ninja Assassin, mentre l'inglese Dance si è fatto vedere in Alien 3, Gosford Park, Child 44 e vari altri film di successo a livello internazionale. La nascita della miniserie risale al 2010 col nome originale di Rosamunde Pilcher: Vier Frauen - Virginias Geheimnis, la cui regia è stata affidata a Giles Foster. Il lavoro è stato prodotto dalle aziende Gate Filmproduktion e Tele München Fernseh Produktionsgesellschaft, con la produzione di Ron Purdie e Rikolt von Gagern e le musiche di Richard Blackford.

ROSAMUNDE PILCHER, 4 SFUMATURE D’AMORE, SCANDALO, LA TRAMA

La trama dell'episodio Scandalo nasconde diversi aspetti molto interessanti per il pubblico. La famiglia Aird continua a subire varie peripezie sia dal punto di vista lavorativo, sia per quanto riguarda la sfera sentimentale. Tutto inizia con Noel che rifiuta Lucilla e serba rancore nei confronti degli Aird. Nel frattempo, viene aperto il testamento della deceduta Violet Aird, che avrebbe scelto di affidare le sue quote societarie ad una certa Olivia Thorpe. Il padre di famiglia degli Aird, Edmund, ha quindi paura di perdere tutto, sia la casa che la società che gestisce da diversi decenni. In un secondo momento, si scopre che Olivia è semplicemente la figlia nascosta di Violet, della quale soltanto quest'ultima sapeva. Anche Noel si inserisce in questo intricato discorso e manifesta il suo obiettivo di rilevare le quote affidate alla donna, screditando in qualsiasi modo Edmund ai suoi occhi. Lucilla muore nel corso del suo parte e gli intrighi che coinvolgono la famiglia Aird vanno avanti senza alcuna sosta.

