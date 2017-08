STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Milan-Shkendija, Unfaithful (giovedì, 17 agosto 2017)

Stasera in tv su Mediaset, Milan-Shkendija

Calcio internazionale protagonista in prima serata su Canale 5 con il Milan nei preliminari di Europa League con i macedoni dello Shkendija. Per il resto si va dai film genere commedia e drammatico, alle serie televisive ed all’intrattenimento con "La sai l’ultimissima". La partita dei rossoneri dovrebbe essere la più seguita tra le proposte delle reti Mediaset per il 17 agosto.

Su Canale 5 la prima serata ha inizio alle 20.40 con una partita di calcio dei preliminari di Europa League che vede il Milan opposto in casa alla formazione macedone dello Shkendija. La partita potrebbe consentire alla formazione di Vincenzo Montella che ha già superato un turno battendo i rumeni del Craiova, di approdare alla fase a gironi della competizione. Alle 22.45 un magazine televisivo dal titolo "Hit The Road Man" di Pascal Vicedomini che ne è anche il conduttore. Il programma punta i fari sui protagonisti più importanti sia del cinema che dello showbiz che della musica.

La puntata di debutto della nuova stagione parte con il botto con diverse interviste di rilievo tra le quali quella dell’attore Antonio Banderas, di Jean Paul Gaultier, lo stilista d’oltralpe, e dello showman Fiorello. Su Italia 1, alle 21.15 un divertente film con protagonisti principali Claudia Gerini e Fabio De Luigi, intitolato "Com'è bello far l'amore" incentrato sulle vicende di una coppia quarantenne, Giulia e Andrea, che si trovano a dover fare i conti con una crisi sessuale, nonostante l’amore che li lega, e per superare questi problemi, che coinvolgono tutta la sfera familiare, compreso il figlio, decidono di accettare i consigli di un amico di Giulia, Max, che è un famoso attore per adulti. Diretto da Fausto Brizzi, e con il cast completato da Filippo Timi, Michele Foresta, Enzo Salvi, Eleonora Bolla, Virginia Raffaele, Alessandro Sperduti, Giorgia Wurth, Michela Andreozzi e Margherita Buy. Alle 23.15 si ride anche con "Fantozzi 2000-La clonazione", altro film della saga interpretata da Paolo Villaggio, che in questo episodio è affiancato da Paolo Paoloni, Anna Mazzamauro e Milena Vukotic.

Con la regia di Domenico Saverni. Su Rete 4 dalle 21.15 il film drammatico "Unfaithful - L'amore infedele", la vicenda di una coppia newyorkese, la cui vita tranquilla rischia di andare in malora quando la moglie si trova coinvolta in un’adulterio. Diretto da Adrian Lyne, ed interpretato da Diane Lane, Chad Lowe, Richard Gere, Erik Per Sullivan e Olivier Martinez. Alle 23.45 segue il film commedia "La teta y la luna", con Mathilda May, Miguel Poveda, Gerard Darmon e Biel Duran, e la regia di Juan Jose Bigas Luna. La vicenda di un ragazzino con molta fantasia, che con la nascita del fratello minore pensa di essere messo in secondo piano e si innamora di una ballerina, Estrellita, che si trova in città per uno spettacolo, dopo averle visto il seno mentre si sta cambiando. Dovrà però fare i conti con un rimale, l’elettricista Miquel.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico intitolato "Ballare per un sogno", la vicenda di una ragazza di campagna che va a Chicago per imparare ballo e canto in una scuola molto prestigiosa, ma nel frattempo deve anche lavorare in un night club. Saprà però fare molto bene in entrambe le situazioni. Diretto da Darren Grant e interpretato da Mary Elizabeth Winstead, Karen Leblanc, Riley Smith, Julissa Bermudez, Tessa Thompson, Leigh Enns, Ashley Roberts e John Reardon.

Su Mediaset Extra, dalle ore 21.15, il programma di intrattenimento "La sai l'ultimissima" una gara di barzellettieri che si disputano i favori del pubblico con le barzellette più nuove e più esilaranti. Su Iris, alle 21.00, il film drammatico "Awake - Anestesia cosciente", con Hayden Christensen, David Harbour, Jessica Alba, Georgina Chapman, Terrence Howard, Fisher Stevens, Lena Olin, Arliss Howard, Sam Robards e Christopher McDonald. Regia di Joby Harold. Prima di sottoporsi ad un intervento al cuore, Clay rivela alla madre di essere fidanzato con Sam e questo provoca un litigio.

Durante l’intervento Clay entra nella "consapevolezza anestetica" durante la quale pur non potendo comunicare riesce a sentire quello che viene detto intorno a lui. Su Italia 2 alle 21.10, un episodio, il 17esimo della settima stagione, della serie televisiva "Big Bang Theory". Su Top Crime, dalle 21.10, un episodio della serie poliziesca "Bones", nel quale la squadra indaga sul cadavere di una donna, che è stato scoperto all’interno di un parco e presenta notevoli segni di tassidermia. Il corpo presenta notevoli analogie con un altro cadavere non identificato e si pensa quindi all’opera di un serial killer.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5

20.40, "Milan - Shkendija", incontro di calcio preliminari Europa League

22.45 "Hit The Road Man" magazine televisivo

Italia 1

21.10, "Com’è bello far l’amore", film commedia

23.15 "Fantozzi 2000 – La clonazione", film commedia

Rete 4

21.15, "Unfaithful - L'amore infedele", film drammatico

23.45, "La teta y la luna", film commedia

La 5

21.10, "Ballare per un sogno", film drammatico

Mediaset Extra

21.15, "La sai l’ultimissima", programma di intrattenimento

Iris

21.00. "Awake - Anestesia cosciente", film drammatico

Italia 2

21.10 "Big Bang Theory", serie televisiv

Top Crime

21.10, un episodio di "Bones", serie poliziesca.

© Riproduzione Riservata.