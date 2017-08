STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: La tempesta, Unici e After the Sunset (giovedì, 17 agosto 2017)

Stasera in tv sulla Rai, Tomb Raider su Rai 4

Film, fiction, programmi musicali e documentari per un palinsesto serale del 17 agosto delle reti Rai molto variegato. "La tempesta", fiction in prima serata su Rai Uno dovrebbe avere la "palma" di programma più seguito dal pubblico. Altri programmi di sicuro appeal i film "After The Sunset", su Rai Tre, e "Agente 007 – Bersaglio mobile", su Rai Movie, oltre alla trasmissione musicale "Unici" con in programma lo speciale sull’orchestra Casadei.

Su Rai Uno alle 21.25 la fiction "La tempesta", che fa parte della serie "Purche' finisca bene", con Giovanni Scifoni, Nino Frassica, Leonardo Della Bianca, Nicole Grimaudo, Stefano Fresi ed Ennio Fantastichini. Un imprenditore che possiede una azienda di ceramiche, Aldo Del Serio, risulta disperso insieme alla moglie a causa di uno tsunami. Nello stesso tempo sta arrivando in Italia un bambino russo, Natoli, che la coppia ha adottato. A mandare avanti l’azienda ed a prendere il bambino in aeroporto deve quindi pensare Paolo, il fratello di Aldo, che però non è dello stesso stampo, ma è un donnaiolo che per rimorchiare le modelle si finge fotografo. L’impatto con il bambino non è dei migliori, anche se a far da tramite tra i due c’è un’operaia della fabbrica di ceramica, Manuela, che odia Paolo, ma nello stesso tempo si è subito innamorata del bambino.

Alle 23.20 segue una puntata della serie "I Supereroi di Pani e Mollica", che ha per protagonista principale Adriano Panatta, il migliore tennista italiano di tutti i tempi, capace di vincere i tornei di Roma e Parigi e di contribuire al successo della nazionale italiana nella Coppa Davis. Su Rai 2, con inizio alle 21.05, per il programma musicale "Unici", va in onda l’episodio intitolato "Casadei - La dinastia del liscio", che racconta tutto della celebre band romagnola del liscio, una di quelle che hanno lasciato una vera e propria traccia "indelebile" nel mondo della musica leggera italiana. A seguire, con inizio alle 23.30, un film giallo intitolato "Il commissario Heller - Vecchi ricordi", diretto da Christiane Balthazar, ed interpretato da Lisa Wagner, David Bunners, Nina Kronjager, Hans-Jochen Wagner e Ludwing Blochberger.

Il commissario Winnie Heller viene presa in ostaggio, insieme ad altre persone, da tre ladri che avevano effettuato una rapina in una banca. Mentre cerca di trovare un modo per fuggire un suo collega, il commissario Verhoven, inizia a trattare con i rapinatori, ma ben presto la situazione si fa critica. Su Rai Tre, alle 21.15, il film di avventura intitolato "After the Sunset", nel quale il personaggio principale è un agente dell’FBI alle prese con due ladruncoli, veri artisti dei furti. Film diretto da Brett Ratner ed interpretato da Pierce Brosnan, Chris Penn, Woody Harrelson, Alan Dale, Salma Hayek, Obba Babatunde, Don Cheadle e Naomi Harris.Alle 23.30 il documentario "Under The sun", della serie "Doc 3".

Su Rai 4, alle 21.05 il film avventuroso tratto dall’omonimo videogioco "Lara Croft Tomb Raider", interpretato da Angelina Jolie, Iain Glen, Jon Voight, Noah Taylor e Daniel Craig, con la regia di Simon West. La vicenda è quella della ricerca di un meccanismo molto prezioso che consente a chi lo possiede di riuscire a controllare il tempo. Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale prodotto da Rai Cultura ed intitolato "Dentro la musica - James Conlon e l'Osn", nel quale vengono prese in esame le orchestre di tre città italiane, Roma, Milano e Torino, ed il loro rapporto sia con la città che le ospita che con il loro direttore.

Rai Movie presenta, con inizio alle 21,10 un film della serie dell’agente segreto più famoso del mondo, James Bond, intitolato "Agente 007 - Bersaglio mobile". In questa occasione Bond deve vedersela con Max Zorin, un magnate che vuole controllare la produzione di microchip e per far questo cerca di provocare un catastrofico terremoto per distruggere la Silicon Valley dove si trovano le più importanti fabbriche di questi materiali. Come sempre, grazie anche all’aiuto di belle donne, ed in questo caso anche del KGB, Bond riesce a fermare i piani del suo nemico. Diretto da John Glen ed interpretato da Roger Moore, Grace Jones, Tanja Roberts e Christopher Walken Su Rai Premium, alle 21.20 il sesto episodio della seconda stagione di "Last Cop - L'ultimo sbirro", intitolato "La nuda verità", nel quale Mick Brigsau, il commissario risvegliatosi dopo 20 anni di coma deve risolvere un nuovo caso pur adottando i metodi dei suoi tempi e non quelli più recenti dell’era moderna.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno

21.25, "La tempesta", fiction

23.20 "I Supereroi di Pani e Mollica", programma di intrattenimento



Rai Due

21.05, "Unici" programma musicale

23.30 "Il Commissario Heller – Vecchi ricordi", film giallo

Rai Tre

21.15, "After The Sunset" film d’avventura

23.30 "Under The Sun", documentario

Rai 4

21.05 "Lara Croft Tomb Raider", film d’avventura

Rai 5

21.15, "Dentro la musica - James Conlon e l'Osn", programma musicale

Rai Movie

21.10, "Agente 007 - Bersaglio mobile", film d’azione

Rai Premium

21.20, "Last Cop – L’ultimo sbirro", serie poliziesca.

