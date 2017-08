STEFANO DE MARTINO/ Foto: la relazione con Gilda Ambrosio prosegue (oggi, 17 agosto)

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio continuano a sentirsi. Anche i meno convinti riguardo l'esistenza di un flirt tra il ballerino e la fashion blogger dovranno ricredersi dopo avere visto la foto nella quale l'ex marito di Belen Rodriguez è intento a parlare in videochiamata con la sua nuova fiamma. Il sito Sologossip.it ha infatti pubblicato uno scatto postato per pochi minuti (e poi cancellato) da un amico di Stefano che lo accompagnato in una serata in un locale di Monopoli. In tale scatto si vede una persona di spalle vestita come lo stesso De Martino durante tale evento e il telefono con l'immagine della Ambrosio. Sembra quindi che la nuova coppia non abbia smesso di sentirsi anche dopo il periodo trascorso insieme ad Ibiza. Per quanto riguarda invece un incontro diretto, per il momento entrambi dovranno attendere: se il ballerino si trova in Italia dove presto inizierà la sua avventura ad Amici, lei si è diretta per qualche tempo in Sardegna ed è pronta ad un nuovo trasferimento a Mykonos.

LA VISITA AI BIMBI MALATI

Se da un lato Stefano De Martino continua a far parlare di sè per la sua nuova storia d'amore con Gilda Ambrosio, dall'altro riesce ad ottenere apprezzamenti dai suoi fan per un gesto altruistico da lui effettuato. Qualche giorno fa, infatti, si è recato in visita in ospedale facendo una gradita sorpresa ai bambini malati. A confermare tale notizia, è stata la pagina Facebook dell'AGOP Napoli – Associazione Genitori Oncologia Pediatrica che ha dichiarato: "Visita a sorpresa di Stefano De Martino insieme all’AGOP per i bambini e ragazzi del reparto di oncologia pediatrica che purtroppo stanno rinunciando alla normalità delle vacanza per riappropriarsi della loro vita. Forza ragazzi… grazie Stefano e in particolare al nostro sostenitore che ha permesso questa gradita visita!“ Clicca qui per vedere le foto del ballerino pubblicate dalla AGOP.

