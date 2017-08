TEMPESTA D'AMORE/ Anticipazioni 17 agosto: Desiree scopre che Beatrice può camminare

Tempesta d'amore - Mediaset

Non c'è un solo giorno di pausa nella programmazione di Tempesta d'amore che tornerà anche questa sera su Rete 4 a partire dalle ore 19:50 circa. La soap tedesca continuerà inoltre nella sua durata più lunga, proseguendo indisturbata fino alle ore 21:15. I telespettatori avranno quindi la possibilità di conoscere gli sviluppi della longeva relazione tra Michael e Natascha che non prometterà nulla di buono: ieri abbiamo visto la barista confermare al marito tutto il suo amore e ottenendo in risposta un nuovo due di picche. E la situazione non sarà destinata a subire evoluzioni neppure questa sera: il dottore, infatti, resterà fermo nelle sue intenzioni precisando a Natascha di non volerne più sapere nulla di lei e di avere smesso di amarla. Inutile precisare che la donna sarà disperata di fronte alla possibilità che il suo matrimonio questa volta sia finito per sempre.

TEMPESTA D'AMORE, ANTICIPAZIONI 17 AGOSTO: DESIREE INCASTRA BEATRICE?

In un giorno tanto triste per Natascha, anche altri personaggi di Tempesta d'amore saranno chiamati a fare i conti con le conseguenze delle loro azioni. La prima di essi sarà Beatrice, che sarà sospettata da Friedrich per avere tentato di uccidere Charlotte. La dark lady si nasconderà dietro le sue condizioni di salute, che le renderanno impossibile un simile gesto, ma Beatrice questa volta deciderà di non fermarsi davanti all'evidenza. Per questo porterà avanti il suo piano per dimostrare come la madre abbia ripreso a camminare: la colpirà ferendole la gamba e vedere se possa avere ritrovato la sensibilità. Ed infatti le urla di dolore che ne conseguiranno saranno la migliore conferma possibile: Beatrice non potrà fare altro che confermare di essere guarita. Avrà anche il coraggio di ammettere di avere tentato di uccidere Charlotte? La caduta della cattiva di questa stagione di Tempesta d'amore potrebbe essere vicina più che mai...

