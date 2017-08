TOM CRUISE / Dopo l'incidente si è rotto la caviglia: riprese bloccate? Parla il regista di Mission Impossible

Tom Cruise, si rompe la caviglia durante le riprese

Tom Cruise alcuni giorni addietro si è fatto male durante le riprese di Mission Impossible 6. L'attore 55enne infatti, saltando da un palazzo all'altro è vistosamente caduto a terra dopo aver sbattuto la gamba sul cornicione dell'abitazione che doveva ospitarlo in piedi. Un incidente di percorso che è costato caro alla produzione del film in quanto, l'attore si è rotto la caviglia. Le riprese della pellicola saranno bloccate fino a quando l'attore si riprenderà completamente dal suo infortunio? L'annuncio ufficiale è stato diramato direttamente da Paramount Pictures, che ha però confermato la data d’uscita del film per l’estate del 2018. Tom Cruise nella maggior parte dei casi, non si affida quasi mai ad una controfigura, anche per le scene più pericolose ecco perché, questa volta deve avere fatto "male i conti" e durante le riprese a Londra è caduto facendosi molto male. Le prime immagini dell'accaduto erano state prontamente divulgate da TMZ.

Secondo le primissime indiscrezioni, le riprese avrebbero dovuto subire uno stop di circa 4 mesi. A fare chiarezza sull'accaduto però, ci ha pensato il regista Christopher McQuarrie che ha rilasciato un'intervista a Empire confermando lo stop di Tom Cruise ma non della produzione del film: "Al quarto tentativo, ha colpito l'edificio ad un angolo leggermente diverso e si è rotto la caviglia, sapeva nell'istante che ha colpito l'edificio che la sua caviglia era rotta. Lo si può vedere sul video che è su Internet, lo sapeva in quell'istante. Così si è alzato e ha proseguito la scena. Sapeva che era l'unico modo per salvare la ripresa", ha affermato. Secondo il regista, l'incidente di Cruise non rallenterà in alcun modo l'uscita del film per il 2018 ed infatti le riprese proseguiranno anche perché ad oggi, sono rimaste circa 7/8 settimane di lavoro per completare la pellicola. "È sufficiente rivedere l'ordine in cui si stavano facendo alcune cose del film. E' anche un'opportunità per andare in sala montaggio e guardare ciò che abbiamo girato e riconsiderare il film, che è un lusso che normalmente non hai perché sei su su un treno che non si ferma", ha confidato McQuarrie.

Il regista ha fatto il punto della situazione spiegando che la grossa fetta di pellicola già girata finirà in sala montaggio per poi tornare sul set dopo che Tom Cruise sarà totalmente guarito dal suo infortunio e per lui solo parole di stima: "Quando ha finito la scena è venuto da me è mi ha chiesto: "L'hai filmato?". Lui stava con il piede sollevato mentre gli mostravo la ripresa e la guardava. Come solo Tom Cruise può fare, con del ghiaccio intorno alla caviglia, ha detto: "E' una grande ripresa!". In ultimo, il regista ha confidato che fortunatamente le scene più impegnative sono già state girate e le restanti (tranne forse una), non metteranno a dura prova la caviglia di Tom Cruise.

