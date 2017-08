TOTO COTUGNO/ Sorpresa per i fans in autunno (Techetechetè)

Toto Cotugno a Techetechete

IL NUOVO ALBUM

Nella puntata di questa di Techetechetè avremo modo di assistere, tra le altre cose, anche a spezzoni riguardanti la carriera e le performance di uno dei cantanti italiani più amati e cioè Toto Cotugno. All'inizio di giugno, l'artista ha rilasciato un'interessante intervista a TvBlog.it in cui ha anticipato quelli che saranno i prossimi progetti per l'autunno. Dopo dieci anni, sembra proprio che tra ottobre e novembre possa uscire un nuovo album con 19 brani inediti che, nelle parole di Cotugno, sarebbero già stati pronti per luglio. "Sono felicissimo perché faccio delle cose in francese, una anche in russo, due o tre in spagnolo. Sarà divertente" aveva confessato. Toto Cotugno è da sempre sulla cresta dell'onda e ha avuto la fortuna di collaborare e conoscere numerosi artisti. Ha scritto nove canzoni per Dalidà e ben 13 per Adriano Celentano, a cui è legato da una profonda amicizia. Ha detto come il Celentano della tv e del cinema sia proprio quello reale.

IL TUMORE

Cotugno è uno dei cantanti più apprezzati del nostro panorama musicale, calcando la cresta dell'onda sin dagli anni '70 e '80. Tra i suoi più grandi successi si ricordano L'italiano e Voglio andare a vivere in campagna. Ha vinto il festival di Sanremo nel 1980 con Olympic Games ed ha trionfato anche all'Eurovision song contest. Tuttavia, nella sua vita non ci sono stati solo successi. Infatti, recentemente ha confessato di essere stato colpito, alcuni anni fa, da una terribile malattia e cioè un tumore alla prostata. Solo un'operazione nel 2007 è riuscita a salvargli la vita e da allora Cotugno cerca di parlare il più possibile del suo dramma per essere d'esempio e spingere le persone a fare prevenzione. Durante questo periodo buio della sua vita, il cantante si è avvicinato tantissimo alla fede e ha ammesso di rivolgersi spesso a Dio.

