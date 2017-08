UNA FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO / Il film di Alex Kurtzman in onda su Rai 2 al posto di Unici

Una famiglia all'improvviso su Rai2 al posto di Unici

Una famiglia all'improvviso prende il posto di Unici su Rai Due e occupa così la prima serata della seconda rete di Stato. Sarebbe dovuto andare in onda uno spettacolo che racconta tutti i personaggi che sono riusciti nel tempo a diventare indimenticabili per il mondo dello spettacolo italiano, unici appunto. E' così che la decisione della rete è stata quella di mandare in onda questo film del 2002 di genere drammatico/commedia che ha sicuramente molto da insegnare e che oltre a poter contare su un cast importante può piacere a un gruppo abbastanza eterogeneo di pubblico. Infatti può essere interessante sia per i giovani che trovano in diversi attori un simpatico riferimento ma anche agli adulti che forse capiscono di più le tante dinamiche di famiglia che troviamo al centro di questa pellicola. Staremo a vedere se ci saranno delle reazioni del pubblico sui social network subito dopo la notizia che appunto Una famiglia all'improvviso ha preso il posto di Unici.

UNA FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO, CAST E TRAMA

Una famiglia all'improvviso è un film del 2012 diretto da Alex Kurtzman che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Roberto Orci e Jody Lambert. Sono numerosi gli attori interessanti nel cast da Michelle Pfeiffer nel ruolo di Lilian a Olivia Wilde in quello di Hannah fino a Elizabeth Banks e Michael Hall D'Addario. In Italia Una famiglia all'improvviso è andata in sala per un solo giorno e cioè il 3 agosto del 2012. Il 16 gennaio dopo è arrivato anche in versione homevideo sia in formato dvd che bluray. La trama ci porta alla storia di Sam che dopo aver saputo della scomparsa del padre parte subito verso Los Angeles che aveva lasciato per andare a vivere a New York. Arrivato a destinazione il ragazzo riceve 150mila dollari e una lettera che sottolinea come il ragazzo avrebbe dovuto consegnarli a Frank e Josh figli di una seconda vita parallela che l'uomo conduceva e di cui ovviamente Sam non era a conoscenza. Da questo momento inizieranno le solite dinamiche delle famiglie allargate, ma con sicuramente tatto e anche molta intelligenza nello sviluppo del racconto.

© Riproduzione Riservata.