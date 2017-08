Uomini e Donne/ Anticipazioni e news: Giulia Latini tronista? Tante ipotesi e probabilità (Trono Classico)

Uomini e Donne, classico

A fine mese i nuovi tronisti della Queen faranno il loro ingresso presso gli Studi Elios di Roma. Tra circa una decina di giorni infatti, partiranno ufficialmente le registrazioni di Uomini e Donne, divise in dinamiche classiche e over. Cosa accadrà a Gemma e Marco? In attesa di scoprire il destino dei piccioncini senior, facciamo il punto della situazione sugli sviluppi amorosi della parte giovane. Come ben sapete, in questi ultimi giorni d'estate, ad allietarci sotto l'ombrellone ci hanno pensato Giulia Latini e Andrea Melchiorre. Ricapitolando in breve, la coppia si stava frequentando da qualche mese (i primi di giugno) poi, causa forte litigio, lui ha potenzialmente interrotto la frequentazione per poi farsi beccare in atteggiamenti molto intimi con un'altra nel giro di 24 ore. Giulia però, nel frattempo si sentiva ancora impegnata e poi da un sito (il blog di Isa&Chia), ha scoperto le "malefatte" del 23enne come un'utente comune. A questo punto, tra frecciatine, dirette Instagram e ripicche, i due hanno interrotto la loro frequentazione e proseguito le loro vacanze in Sardegna.

Giulia Latini prossima tronista?

Nonostante la storia non faccia una piega, ci sono numerose ombre nelle dinamiche dei fatti. Innanzitutto, appare molto strano che Andrea Melchiorre, dopo anni di riservatezza assoluta, nell'epoca dei social network si sia fatto beccare come un perfetto sprovveduto. Per molti infatti, tutta questa faccenda è stata creata a tavolino per offrire a Giulia Latini sul piatto d'argento il prossimo ruolo da tronista del trono classico di Uomini e Donne. Se questa ipotesi venisse confermata, la ragazza parteciperebbe al fianco di Mattia Marciano, suo grandissimo amico che aveva difeso dalle critiche giusto qualche giorno addietro. “Piantatela… Avete sempre da ridire su tutto e tutti […] È un ragazzo d’oro come se ne trovano pochi in giro e se il Trono non se lo merita lui allora non dovrebbero mettere più nessuno", aveva affermato l'ex corteggiatrice di Luca Onestini. Nel frattempo, i fan della ragazza non vedono l'ora che questa ipotesi possa trasformarsi presto in un'anticipazione e dati i presupposti, l'aria di conferma sembra essere dietro l'angolo.

© Riproduzione Riservata.