VELVET 4 / Stasera la replica su Rai Premium: a quando la quinta stagione?

Velvet, Ana e Alberto

Giovedì scorso è andata in onda l'ultima, attestissima puntata di Velvet 4. In termini di ascolto, è stato un successo: l'episodio ha conquistato quasi 3 milioni di telespettatori, per uno share pari al 17,66%. Tali numeri farebbero ben sperare gli appassionati della serie, che già smaniano per la realizzazione di una quinta stagione. Meno incoraggianti le voci in casa Antena 3, apparentemente non disposta a produrre ulteriori puntate. In ogni caso, le repliche su Rai Premium proseguono, e stasera sarà la volta del settimo episodio. Divenuta una stilista di fama internazionale, Ana conosce Carlos, un uomo affascinante per cui prende una sbandata. Ma l'uomo nasconde un terribile segreto, e la loro relazione è destinata ad aver vita breve. Alberto, dal canto suo, è impegnato nella sua lotta quotidiana con Cristina. Quest'ultima arriverà a vendicarsi dando fuoco alla galleria, e Alberto farà giusto in tempo a salvare suo figlio.

LO SPIN-OFF

Stando a quanto trapelato dalla Spagna, al posto della quinta stagione andrà in onda uno spin-off dal titolo Velvet Collection. Gli episodi sono attesi per ottobre su Moviestar Series, mentre per l'acquisto da parte di Rai 1 occorrerà pazientare ancora un po'. Quanto, non è dato saperlo. Si ipotizza che i responsabili dei palinsesti stiano pensando all'estate, periodo fortunato per le "calienti" telenovela spagnole. Di seguito la trama del primo episodio. Ana rientra in Spagna a seguito del breve soggiorno a New York con Alberto e il loro bambino. A Barcellona apre una nuova fabbrica, e sarà proprio all'interno di essa che si dipaneranno le vicende di Marta, nuova protagonista della serie. Nel cast anche un volto noto ai fan delle soap: si tratta di Megan Montaner, che ne Il Segreto recita nei panni di Pepa. Un'altra differenza rilevante è rappresentata dal fatto che Velvet Collection è ambientata negli anni Settanta e non più nei Cinquanta, come la serie originale.

