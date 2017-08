ANDREA PACE/ Il ricordo di Fabio, l'amico di Junior Masterchef: "non eri mai senza sorriso"

Andrea Pace, cordoglio per la scomparsa dell'ex concorrente di Junior Masterchef

Non sono ancora note le cause che hanno portato alla morte del giovanissimo Andrea Pace, concorrente della prima edizione del talent show culinario “Junior Masterchef”, versione per i più piccini della gara culinaria che ha rappresentato uno dei programmi televisivi di maggior successo dell’ultimo lustro in Italia. A soli 17 anni, la morte di Andrea è stata comunicata da diversi ex concorrenti di quell’edizione del programma, che hanno rimarcato la vicinanza all’amico e il rapporto proseguito anche dopo la fine della trasmissione. La morte di Andrea è stata scioccante per tutti coloro che lo conoscevano, un ragazzo pieno di vita che si è dedicato soprattutto alla sua grande passione, la cucina, trasmessa dalla madre e dalla nonna ed esercitata nel ristorante del padre. Oltre alla cucina, Andrea amava molto lo sport e si dilettava nell’equitazione oltre ad essere un promettente tennista. Si moltiplicano nel frattempo le testimonianze di cordoglio. APPROFONDISCI IL CASO DELLA MORTE DI ANDREA PACE

IL CORDOGLIO PER LA MORTE DI ANDREA

Oltre a quella della vincitrice della prima edizione di “Junior Masterchef” alla quale aveva partecipato anche Andrea Pace nel 1994, ovvero Emanuela Tabasso, è arrivata anche quella sentita e commossa di Fabio Petrella, che aveva chiuso il talent show al quarto posto e che con un post su Facebook ha confermato di essere stato molto vicino ad Andrea anche dopo l’esperienza sul piccolo schermo. Questo il messaggio di Fabio per ricordare Andrea: ““Ci siamo conosciuti sul set di MasterChef: siamo entrati insieme. Abbiamo vinto insieme. Abbiamo perso insieme E siamo usciti insieme. Siamo rimasti in contatto e ci siamo pure rivisti. In tutto questo voglio dire che sei stato un amico stupendo, d’oro e sempre allegro, non ti ricordo un giorno senza sorriso. Ciao amico mio”. Nei prossimi giorni si valuterà se la famiglia deciderà di rendere noti i motivi che hanno portato alla scomparsa del promettente giovane cuoco, o se essi resteranno riservati, col ragazzo peraltro che era ancora minorenne.

