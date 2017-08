ANDREA PACE / Junior MasterChef Italia, repliche su Sky Uno dopo la sua morte solo coincidenza?

Andrea Pace a Junior Masterchef Italia

Andrea Pace è morto. Lo fa sapere la famiglia a cinque giorni dal drammatico evento, il 12 agosto 2017. Andrea era affetto da leucemia. Nato il 7 agosto 2000, aveva 14 anni quando partecipò alla prima edizione di Junior MasterChef Italia. Fu il suo primo, grande successo: Andrea arrivò terzo, merito in parte della sua 'lingua lunga' e della sua indole sagace. Giudici di quella edizione, Alessandro Borghese, Lidia Bastianich e Bruno Barbieri, che attraverso l'account ufficiale del programma esprimono così il loro cordoglio: "Ci ha lasciato il giovane Andrea P., uno dei concorrenti della prima stagione di #JuniorMasterChefIt. Nel ricordarlo, vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia. La famiglia di MasterChef Italia". Andrea viveva a Roma con mamma Grazia, papà Pierluigi e la sorella Ludovica. Le sue condizioni si sarebbero aggravate a febbraio: "Ci siamo ritrovati in un film dell'orrore", dicono i genitori ai microfoni di Rep Roma. "Si chiedeva sempre 'Perché proprio a me?'. Gli dicevamo di essere forte, che ce l'avrebbe fatta, anche quando i medici ci hanno detto che non sarebbe sopravvissuto. Non gliel'abbiamo mai detto. Ci ha radunato il 7 agosto per i suoi 17 anni, una serata allegra prima di addormentarsi per sempre pochi giorni dopo". Una battaglia durata anni, che non gli ha impedito di inseguire i suoi sogni: "Tutto è iniziato quando aveva 14 mesi. Facevamo la spola tra Pavia e Roma". Poi uno spiraglio di luce: "Finalmente nel 2006 torna a scuola, comincia a giocare a tennis, a sciare, coltiva la passione per la cucina: come se dovesse recuperare gli anni persi. Passano 10 anni pieni di vita: Andy, che aveva lottato contro la morte, ora stava vivendo appieno ogni singolo momento".

JUNIOR MASTERCHEF ITALIA: IL CASO REPLICHE

Non tutti hanno apprezzato la scelta di mandare in onda le repliche del programma nei giorni di lutto. In queste ore, Sky Uno HD e Cielo stanno trasmettendo gli episodi 7 e 8 della prima stagione, che vedono protagonista assoluto proprio il ragazzo prematuramente scomparso. A quanti protestano sulle pagine social di MasterChef Italia, la produzione risponde che si è trattata di una coicidenza, e che le repliche, almeno per ora, non saranno soggette a sospensione.

