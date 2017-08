ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSI / Dopo la crisi lei si consola con Celebrity Masterchef (Napoli prima e dopo)

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio a Napoli prima e dopo

LA COPPIA IN CRISI SI CONCENTRA SUL LAVORO

Venerdì 18 agosto 2017, Rai Uno trasmetterà la nuova edizione di Napoli prima e dopo, il festival della canzone partenopea nato nel 1983. Quest'anno, tra gli ospiti della serata, ci sarà anche la tanto chiacchierata coppia formata da Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. I due sono infatti stati, di recente, oggetto di molti gossip che speculavano sulla loro storia d'amore ormai agli sgoccioli. A comunicarlo in maniera ufficiale è stata proprio la coppia di artisti poche settimane fa, tramite un comunicato stampa, in cui è stato dichiarato il periodo negativo attraversato dalla loro relazione, nel quale chiedevano ai fan e ai curiosi di rispettare la privacy dei due, per permettergli di superare questo difficile momento. Sentori circa una loro presunta crisi aleggiavano già da diversi mesi, a partire da quando la Tatangelo era stata avvistata tutta sola in vacanza assieme ad Andrea, il piccolo nato dalla relazione con D'Alessio. La loro storia d'amore, nata nel 2006, è stata probabilmente offuscata dalla forte gelosia del cantante napoletano che, nel frattempo, è definitivamente sparito da tutti i canali social della sua ormai quasi ex compagna. I due ai gossip rispondono concentrandosi sulla propria carriera, la Tatangelo, si vocifera, ad esempio, che farà parte del nuovo cast di Celebrity Masterchef.

ANNA E GIGI, LA CARRIERA

Gigi D'Alessio nell'ultimo anno ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano La prima stella, che in mezzo ad un mare di polemiche sollevata dallo stesso cantante partenopeo, non è riuscito ad approdare in finale. Tuttavia il singolo ha riscosso un buon successo radiofonico, posizionandosi tra le prime dieci canzoni maggiormente trasmesse dalle maggiori emittenti italiane. Ha inoltre presentato lo spettacolo comico di Rai Due, Made in Sud, al fianco di Elisabetta Gregoraci e Fatima Trotta. Dopo l'esperienza sanremese, Gigi D'Alessio ha pubblicato due nuovi singoli, ovvero Ti innamori e poi Benvenuto Amore. Per quanto riguarda Anna Tatangelo, la cantante ha recentemente presentato il programma I miglior anni al fianco di Carlo Conti. In quest'occasione, la cantante, diventata nota al grande pubblico nel 2002 grazie alla vittoria di Sanremo Giovani, è stata oggetto di molte critiche per i look con i quali si è presentata sul palco della trasmissione, giudicati agli occhi dei più, non a torto forse, troppo licenziosi per una trasmissione in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai, uno in particolare l’ha messa alla gogna mediatica per i presunti ritocchino, critiche alle quali la cantante ha risposto prontamente e senza mezzi termini tramite un post sui propri profili social.

