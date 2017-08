ARISA/ Dopo il successo si gode la tranquillità (Techetechetè)

Arisa a Techetechetè

MOMENTI DI RELAX

Arisa avrà un suo spazio nella puntata di stasera 18 agosto di Techetechetè. La cantante sta vivendo un momento veramente molto importante della sua carriera ma, come tutti, ha bisogno di ricarare le sue batterie. Sulla sua pagina Facebook, infatti, è apparsa una foto che ritra la cantante de La notte beata in piscina per festeggiare il Ferragosto. Qualche settimana fa, inoltre, ha fatto scalpore un altro scatto della donna in cui una lumaca passeggiava sul suo volto. La cantante ha spiegato come fosse un trattamento di bellezza chiamato Celebrity Escargot Course, nato in Giappone e completamente naturale. Molti avevano pensato all'ennessima bizzarria di Arisa, che aveva anche pubblicato una foto di Belen sul suo profilo per fare uno scherzo ai suoi followers. Arisa, in effetti, appare sempre più irriverente e folle. Ultimamente, infatti, ha deciso di rifarsi totalmente il look, apparendo con un taglio corto e biondissima.

ARISA E' ANCHE DOPPIATRICE E TORNA AL CINEMA

E' veramente un periodo d'oro per Arisa, la quale sarà protagonista al cinema a partire dal 24 agosto. Infatti, la giovane ha doppiato il personaggio di Lucy in Cattivissimo Me 3. In una intervista a ilprofumodolcedellavita, la cantante di Sincerità ha detto come il suo personaggio sia uno di quelli da cui prendere esempio e ha espresso un suo desiderio. Infatti, ha rivelato di voler diventare mamma anche se mettere al mondo non è qualcosa da fare con leggerezza. "Mi piacerebbe avere dei gemellini" ha detto. Recentemente, abbiamo visto Arisa in occasione di una serata trasmessa da Rai Uno, il Premio Lelio Luttazzi, è anche in questa occasione la ragazza ha mostrato tutta la sua bravura. Inoltre, sempre per settembre, è prevista la conclusione della lavorazione della colonna sonora per il film Nove lune e mezza, collaborando con Niccolò Agliardo. E, a sorpresa, sta anche preparando un nuovo album di inediti, godendosi il successo di L'esercito del selfie.

