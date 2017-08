Anna Oxa/ L'artista barese torna sul palcoscenico dopo il successo in Svizzera (Napoli Prima e Dopo)

Napoli prima e dopo, Anna Oxa

Anna Oxa sarà uno dei nomi di spicco dell'edizione 2017 di 'Napoli Prima e Dopo', la manifestazione che dal 1983 mette in primo piano i grandi classici della canzone napoletanta, e che anche quest'anno andrà in onda in prima serata su Rai 1, venerdì 18 agosto 2017. Un appuntamento classico in cui la prorompente vocalità di Anna Oxa farà sicuramente la parte del leone. La cantante nata a Bari ormai da anni privilegia i tour ai dischi e anche in questa estate 2017 si sta distinguendo per alcune date di grande successo, con Anna Oxa molto richiesta, una costante nella sua carriera, anche e soprattutto in Svizzera, dove si è trovata a cantare a Locarno e anche in diverse altre location in tempi recenti. Ma il legame di Anna Oxa con la musica napoletana è forte e radicato, e anche quest'anno il suo sarà uno dei nomi in cartellone più importanti di 'Napoli Prima e Dopo', condotto come avviene dal 2010 da Pupo con l'ausilio di Gloriana. Anna Oxa canterà 'Resta cu' mme', in una versione che sicuramente esalterà la sua voce e le sue caratteristiche di sperimentatrice, che sempre hanno contraddistinto la sua carriera.

UN VOLTO MOLTO AMATO

Anna Oxa infatti resta uno dei volti più amati nella storia del Festival di Sanremo, capace di entrare con le sue performance nell'immaginario collettivo degli italiani, sin da quando presentò sul palco dell'Ariston, storicamente votato alla tradizione, il look dei punk londinesi di fine anni Settanta, fino a quando in coppia con Fausto Leali, alla fine degli anni Ottanta, si aggiudicò una strepitosa vittoria cantando 'Ti Lascerò', una delle canzoni rimaste nella storia del Festival della Canzone Italiana. Per Anna Oxa la carriera è poi proseguita tra sperimentazioni, progetti che a volte l'hanno fatta deviare di molto dalla strada originaria, ma che le hanno sempre permesso di non tradire mai la folta schiera di fans che ha saputo costruirsi nel corso del tempo, come si è visto anche nell'ultima esperienza nelle notti locarnesi, in cui Anna Oxa ha portato anche alcuni fortunati fans a fare un tour dei luoghi dove si svolgevano le serate, dimostrandosi come sempre alla mano e sicuramente lontana da quell'immagine di diva che spesso le hanno appiccicato sopra.

LA CARRIERA E LE POLEMICHE

Nella carriera di Anna Oxa non sono mancate le polemiche, con la cantante di origine albanese che è stata anche protagonista come giudice di un'edizione del talent 'Amici' di Maria De Filippi, abbandonando poi l'anno scorso l'Italia dopo lo show parlando di inquietanti minacce ricevute dalla sua famiglia. L'esperienza con il talent show di Mediaset non si è chiusa bene, con Anna Oxa che forse si è confermata personaggio sopra le righe ma sicuramente una delle poche vere artiste ancora in circolazione nel panorama musicale italiano, del quale comunque rappresenta uno dei volti storici. Pur avendo interpretato mille sfaccettature della musica internazionale, Anna Oxa resta un'interprete sopraffina della musica internazionale per la sua capacità di incarnare il pathos e il sentimento di alcune canzoni rimaste letteralmente nella storia. La sua presenza nell'edizione 2017 di 'Napoli Prima e Dopo', in onda venerdì 18 agosto 2017 in prima serata su Rai 1, è dunque quasi d'obbligo per rendere memorabile lo show.

