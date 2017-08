BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane: Bill può costruire la sua Torre Spencer?

Beautiful

CAROLINE SCOPRE IL SEGRETO DI BILL

La resa dei conti è ancora lontana nelle puntate americane di Beautiful, dove il segreto di Bill continua a destabilizzare le vite di molti personaggi della soap americana. Già sappiamo che Thomas si è trasferito a New York per trascorrere più tempo possibile con la falsa moribonda Caroline, aiutandola a prendersi cura del piccolo Douglas. Il fatto ha continuato a creare grande apprensione nella Spencer che ha deciso di fare armi e bagagli per confrontarsi nuovamente con Bill a Los Angeles. E propri da questo dialogo ha capito le vere ragioni che hanno spinto lo zio a mettere in scena la sua grande bugia: non l'affetto per la nipote e per il bambino da lei avuto, ma il desiderio di distruggere la Spectra Fashions e conquistare la sua tanto desiderata Torre Spencer. Inutile aggiungere che Caroline si è molto arrabbiata davanti all'idea che lo zio abbia messo la sete di potere e successo davanti a tutto. Proprio per questo ha avuto con lui un durissimo scontro, facendogli notare come stia manipolando le altre vite solo per raggiungere i suoi scopi. Basteranno queste parole per convincere il magnate a fare un passo indietro?

SALLY OTTIENE ALTRO TEMPO DA CJ

Avevamo lasciato le puntate americane di Beautiful dei giorni scorsi con la grande proposta di Bill a C.J Garrison, il figlio di Sally Spectra Senior. Dopo avergli offerto in passato una cifra di denaro molto importante per acquistare l'edificio nel quale si trova la casa di moda, il magnate ha deciso di passare alle maniere forti ovvero proporgli cinque milioni di dollari solo come buona uscita. Inutile aggiungere che C.J. sulle prime ha accettato, convinto che la cugina non avrebbe avuto futuro senza l'aiuto di Thomas nella sua azienda. Poco dopo però si è confrontato proprio con Sally facendo un passo indietro: l'aspirante stilista gli ha chiesto altro tempo per poter raggiungere il successo e pagare i debiti e, a sorpresa, il cugino glielo ha concesso. Bill anche questa volta ha dovuto fare i conti con un nuovo rifiuto, fatto che potrebbe spingerlo a calcare la mano ancora nei confronti di Thomas e Caroline. Se il rampollo Forrester resterà a lungo lontano da Los Angeles, Sally ce la potrà fare senza di lui?

