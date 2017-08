BELEN RODRIGUEZ/ L'equivoco: "gordita" non vuol dire "cicciona"

Lo scatto incriminato (Instagram)

L'EQUIVOCO

Scivolone linguistico per gli haters di Belen Rodriguez, che nei giorni scorsi accusavano la showgirl di inneggiare all'anoressia. Belen è finita nel mirino della rete dopo la pubblicazione di un selfie con annessa didascalia: "Gordita". È così che i follower si sono armati di stizza nel tentativo di screditarla: "Con tutta la gente che ha dei seri problemi con il cibo, tu ti definisci 'cicciona'?", chiede un utente. E ancora: "Dai proprio un buon esempio! Poi ci lamentiamo perché le ragazze diventano anoressiche...". 'Gordita', tuttavia, non significa 'grassa' o 'cicciona' come gli IGers hanno (fra)inteso, bensì un più amichevole 'cicciottella'.

VACANZE ISOLANE

Il rientro di Belen Rodriguez in Italia è previsto per domenica 20 agosto. La famiglia Rodriguez si è da poco ricompattata, a seguito della breve trasferta a Brno del parente acquisito Andrea Iannone. Le voci sulla crisi sono del tutto infondate: il loro rapporto è sempre ottimo, come testimoniano le decine di foto e video postati sui social. Il più gettonato è senza dubbio Instagram: è lì che i due si divertono a filmarsi mentre 'indossano' virtualmente coroncine di fiori e orecchie da coniglio. Iannone sarà impegnato il 27 agosto con il Motomondiale, mentre Belen tornerà a lavoro a settembre. La nuova edizione di Tú sí que vales si prospetta scoppiettante: Belen si circonderà di due sportivi come Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, entrambi al loro debutto alla conduzione. Alessio Sakara, classe 1981, è un lottatore di arti marziali. Combatte nella divisione dei pesi mediomassimi nella federazione statunitense Bellator MMA. Martín Leandro Castrogiovanni, argentino come Belen, è un ex rugbista a 15 pilone nella Nazionale. Insieme a Sergio Parisse è stato il terzo giocatore a raggiungere le cento presenze nella squadra nostrana, preceduto solo da Alessandro Troncon e Andrea Lo Cicero.

