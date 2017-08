Bianca Guaccero/ Gli inizi da attrice prima di iniziare a cantare (Napoli Prima e Dopo)

Napoli prima e dopo, Bianca Guaccero

È proprio come attrice che Bianca Guaccero ha saputo mettersi in luce inizialmente nel mondo dello spettacolo, partecipando sin da quando aveva diciotto anni a una grande quantità di film per il cinema e fiction per la televisione che l'hanno resa un volto estremamente familiare per tutti gli italiani. Per Bianca Guaccero il set ha portato anche l'amore, essendo l'attrice sposata dal 2013 con un regista, Dario Acocella, dalla cui unione è nata anche una bambina, Alice. Nonostante questa avviata, brillante carriera da attrice, per Bianca Guaccero la vita artistica non si ferma sul set, ma ha avuto anche un'appendice come cantante di grande successo. Basti pensare che da piccolissima, nel 1988, ha partecipato a un'edizione dello 'Zecchino d'Oro', la conosciutissima manifestazione canora per bambini, cantando la canzone 'Cane e Gatto' nel coro dell'Antoniano. Molto spesso poi Bianca Guaccero si è esibita in manifestazioni canore in cui la sua voce ha saputo spiccare in maniera brillante, e 'Napoli Prima e Dopo' ne rappresenta uno degli esempi più lampanti, con l'artista pugliese capace di produrre grande intensità nella sua interpretazione di 'Indifferentemente'.

LA MUSICA LA SUA GRANDE PASSIONE

Una prova d'autore per Bianca Guaccero che continua a coltivare la musica come sua grande passione, basti pensare che nello scorso mese di luglio l'attrice bitontina è stata protagonista di una performance vocale al fianco di Fabrizio Moro, in occasione del concerto del cantautore romano presso l'Anfiteatro di Molfetta, in occasione del brano 'E' più forte l'amore'. Un duetto speciale perché messo in scena in una canzone che fa parte della colonna sonora di un film di cui la stessa Bianca Guaccero sarà protagonista. Senza considerare poi che in autunno l'attrice pugliese sarà protagonista della nuova serie di 'Sotto Copertura', fiction della Rai molto apprezzata con quattro nuovi episodi che la vedranno recitare al fianco di grandi attori italiani del calibro di Claudio Gioé ed Alessandro Preziosi. La fiction resta dunque il primo amore di Bianca Guaccero, ma come detto la musica non è da meno e la sua performance in 'Napoli Prima e Dopo', venerdì 18 agosto su Rai 1, sarà tutta da gustare.

IL SUCCESSO DI INDIFFERENTEMENTE

Bianca Guaccero sarà protagonista anche quest'anno di 'Napoli Prima e Dopo', la grande serata dedicata alla musica napoletanta che Rai 1, come ogni anni, trasmette in prima serata in estate, quest'anno venerdì 18 agosto. Quello della cantante pugliese è sicuramente uno dei volti più noti della manifestazione, essendovi stata protagonista già in diverse occasioni. Nel 2014 ad esempio Bianca Guaccero ha riscosso un grande successo con la sua versione di 'Indifferentemente', considerata una delle migliori performance di sempre di 'Napoli Prima e Dopo', tanto che per questa edizioen 2017 è stato chiesto a Bianca di riportare sul palco lo stesso brano, e dunque sarà proprio 'Indifferentemente' la canzone che Bianca Guaccero canterà di fronte al palco degli amanti della musica napoletana. La bravura nell'interpretare la musica partenopea fa d'altronde parte del talento poliedrico di Bianca Guaccero, che nel corso della sua carriera artistica, oltre che come cantante, ha saputo farsi brillantemente valere anche come attrice.

