CHERRY SEASON/ Anticipazioni e news: i nuovi impegni televisivi di Serkan Cayoglu e Ozge Gurel

Cherry Season

L'ESTATE DI SERKAN E OZGE

Serkan Cayouglu e Ozge Gurel si sono fatti conoscere e amare in Italia per la loro interpretazione di Ayaz e Oyku nella soap turca Cherry Season, Le stagioni del cuore. Anche se l'interesse è lievemente diminuito rispetto allo scorso anno, la coppia è seguitissima nei social network, anche grazie alla storia d'amore presente tra i due attori. Serkan e Ozge fanno coppia fissa da tempo e non si nascondono, diversamente a quanto accaduto inizialmente. Negli ultimi tempi, però, i due famosi interpreti non pubblicano nei social network molte foto insieme. Entrambi, infatti, sono impegnati in altri progetti lavorativi che li stanno coinvolgemendo a tempo pieno: lui sta girando il film d'azione 'Boru' nel quale veste i panni di un militare. Lei invece prosegue le riprese di 'Dolunay', la nuova serie televisiva che sta avendo un buon successo nel suo paese d'origine. Gli italiani, infatti, sperano di vedere presto questo progetto anche in Italia...

ANTICIPAZIONI E NEWS: QUALE FUTURO PER LA SOAP TURCA?

Cherry Season è attualmente in vacanza e tornerà su Canale 5 il prossimo lunedì 21 agosto, a partire dalle ore 14:45. Andranno in onda le ultime puntate della seconda stagione turca, che culmineranno con le sofferte nozze di Oyku e Ayaz. Non tutto per la coppia sarà rose e fiori dopo tale lieto evento: altre otto puntate turca (una ventina qui in Italia) mostreranno i due sposi alle prese con una nuova crisi che spingerà Ayaz a seguire la moglie fino in Italia, dove lei si è rifugiata. Niente di grave, comunque, anche questa volta: il lieto fine sarà assicurato, con la ritrovata felicità e la nascita dei due gemelli Serkan e Ozge. E poi? In Turchia il programma è finito così e difficilmente verrà ripreso in futuro. Nelle ultime settimane, però, si è diffusa la voce che Mediaset possa produrre un nuovo sequel che potrebbe essere girato proprio in Italia per il pubblico nostrano. Niente di certo comunque: tutto dipenderà dagli ascolti dell'ultima parte della stagione e dall'interesse dei fan.

