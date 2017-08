CSI: Cyber/ Anticipazioni puntata 18 agosto: a cavallo tra la prima e la seconda stagione, tutte le trame

CSI: Cyber

Tutti i venerdì, nella prima serata di Rai4, va in onda lo spin-off di CSI - Scena del crimine. CSI: Cyber è la serie crime ideata da Anthony E. Zuiker, Ann Donahue e Carol Mendelsohn e per l'intera estate andranno in onda le uniche due stagioni che sono state girate e realizzate da CBS. Proprio il canale statunitense ha mandato in onda dal 2015 al 2016 tutte le puntate e in Italia, sono state trasmesse per la prima volta su Rai2. La serie è stata girata ed ambientata a Quantico, in Virginia. Durante il corso della stagione assisteremo alle vicende della squadra speciale dell’FBI, la Cyber Crime Investigation che si occuperà di crimini strettamente correlati al mondo di internet. A capo della squadra troviamo l'agente speciale Avery Ryan che lavorerà da vicino su casi che riguardano la parte meno visibile della rete. L'agente Ryan è un'ottima cyber-psicologa che lavorerà affianco dell'agente speciale Elijah Mundo, anche lui specializzato nel risolvere casi di crimini informatici. Nel cast di CSI: Cyber troviamo anche Patricia Arquette, un'attrice statunitense famosissima in televisione per il suo ruolo da protagonista nella serie televisiva "Medium", James Van Der Beek famoso per aver recitato nel cast di "Dawson’s Creek", e Peter MacNicol, attore conosciuto per avere interpretato pellicole come "Ghostbusters 2", "La scelta di Sophie" ma anche serie TV come "Ally McBeal" e "Numb3rs".

Episodi: “Il passato ritorna”, “Puoi farlo con me?” e “Incontri”

Gli episodi di CSI: Cyber che andranno in onda stasera su Rai4, condurranno il telespettatore dritto verso la fine della prima stagione con il tredicesimo episodio dal titolo "Il passato ritorna", per poi fare una bella incursione tra i primi due episodi della seconda stagione: "Puoi farlo con me?" e "Incontri". Nell'episodio conclusivo stagionale, Avery si confronterà con il suo hacker e poi verrà rapita. Krumitz invece sarà faccia a faccia con l'uomo che ha ucciso i suoi genitori, trovato morto in un vicolo. Nel primo episodio della seconda stagione invece, la squadra indagherà su un caso di furto e omicidio mentre Krumitz sarà alle prese con la sua testimonianza durante il processo della sorella. Elijah scoprirà la malattia del padre mentre Raven e Nelson incominceranno a frequentarsi. Avery nel frattempo, sarà alle prese con un “interrogativo”: accettare oppure no il ruolo da vicedirettore? Nella seconda puntata della seconda stagione invece, l'appuntamento con CSI: Cyber si concluderà con Raven e i suoi numerosi tentativi per convalidare l'innocenza della sua amica che è stata accusata di avere ucciso un uomo conosciuto alcuni anni prima attraverso un sito di incontri online.

