Caterina Balivo mamma bis/ L'arrivo della piccola Cora dopo il dolore dell'aborto

Caterina Balivo ha partorito

LA CONDUTTRICE AL SETTIMO CIELO

Terzo giorno da "mamma bis" per Caterina Balivo. La nota conduttrice di Detto Fatto ha dato alla luce la sua seconda figlia, la piccola Cora, nata dalla relazione con Guido Maria Brera. I due sono convolati a nozze alcuni anni fa, precisamente il 30 agosto 2014 e hanno avuto già un bambino, Guido Alberto. Cora è quindi la secondogenita della coppia, anche se la Balivo, qualche tempo fa, ha raccontato di aver perso un bambino. “Un paio di anni fa ero rimasta di nuovo incinta. Ero felicissima e, avendo già avuto un bambino, ero convinta che tutto sarebbe andato bene. - racconta Caterina Balivo, che poi svela il triste retroscena - Sapevo che tecnicamente qualcosa, come poi è successo, poteva andare storto, ma era come se la prima gravidanza — andata a gonfie vele — mi avesse dato la certezza che con questa sarebbe stato altrettanto. Invece no".

IL RACCONTO SHOCK DI CATERINA BALIVO

La nota conduttrice ha perso un bambino, che sarebbe stato oggi il suo secondogenito: "Quando ho perso il bambino, al terzo mese, sono stata malissimo. - ha raccontato, svelando come un episodio così triste non l'abbia comunque frenata nel lavoro in tv - Ma dovevo comunque andare in video, avevo le mie responsabilità. Non ne ho parlato nemmeno a mia madre e mi sono imposta di andare avanti. Ma ho capito di aver sbagliato: il dolore se non lo elabori non lo superi”. Ammette i suoi errori e, pur non dimenticandoli, oggi la Balivo va avanti e accoglie con immensa gioia e amore Cora, la cui bellezza ha già estasiato Giovanni Ciacci, che ha già riempito di complimenti mamma e figlia.

