Cristina Chiabotto e Fabio Fulco / Presto sposi: la coppia al mare organizza le nozze

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sposano

Dopo undici anni di relazione d'amore, i tempi si sono fatti più che maturi: Cristina Chiabotto e Fabio Fulco convoleranno a nozze. L'ex Miss Italia era stata beccata da TgCom lo scorso febbraio durante le sfilate di moda. In quella occasione, aveva confessato che avrebbe voluto attendere ancora un poco: “L'anno è appena cominciato, verificheremo nei prossimi mesi”. In occasione della settimana della moda di Milano, era comparsa in splendida forma e quindi si paventavano liete novelle nell'aria: “Nessuna novità, neanche quest'anno, ma l'anno è appena cominciato... verificheremo nei prossimi mesi”, aveva precisato. Finalmente il mese giusto è arrivato? Ormai sembra essere tutto pronto. "Da un po' di tempo sento sempre più l'esigenza di diventare marito e padre", ha confessato lui. Le nozze, nel corso degli anni sono state lungamente rimandate, anche perché: "Facciamo una vita un po' nomade, siamo spesso in viaggio. Ma siamo sempre pronti a rincorrerci per tutta l'Italia e anche all'estero, sempre con una gran voglia di vederci. E anche i figli verranno, magari all'improvviso ne arriveranno due o tre", hanno confessato tra le pagine di Nuovo.

Cristina Chiabotto e Fabio Fulcro si sposano: l'ultima estate da fidanzati

Questa per Cristina Chiabotto e Fabio Fulco sarà ufficialmente l'ultima estate da fidanzati. Secondo il settimanale Nuovo, i due starebbero pianificando gli ultimi dettagli utili prima delle nozze. Paparazzati in vacanza a Ponza, la coppia è apparsa ancora una volta serena e innamorata come il primo giorno. Lei in acqua ha sfoggiato delle eleganti curve mozzafiato tipiche di qualsiasi ex Miss Italia che si rispetti mentre lui è rimasto costantemente al suo fianco. La coppia si sposerà a Maratea nella chiesetta di San Biagio. L'attore ha conquistato l'ex Miss nell'ormai lontano 2005 e a fare innamorare lui, nono sono state solo le forme armoniose della Chiabotto: "E' talmente positiva che è riuscita a far sparire i lati più brutti del mio carattere. Con il suo sorriso travolgente mi ha alleggerito" ha confessato Fabio innamorato come non mai.

