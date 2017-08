EMMA MARRONE/ News: le vacanze sono finite, è il momento di smaltire i chili di troppo?

Emma Marrone

L'estate ha portato qualche chilo di troppo per Emma Marrone, ora costretta ad espiare i suoi peccati di gola. Lei stessa lo ammette nelle sue Instagram Stories, nelle quali non rinuncia a confessare la propria necessità di rimettersi in forma. Tra sudore e palestra non c'è tempo da perdere, se vuole tornare ad essere la bomba sexy apprezzatissima fino a qualche settimana fa. I chili di troppo sono stati proprio l'oggetto di discussione dopo la pubblicazione del settimanale di Chi di alcuni scatti, nei quali la Brown appariva decisamente appesantita. Nel suo costume intero di colore verde, la coach di Amici veniva presa in giro da Giuliano Sangiorgi che accarezzava le sue divertenti rotondità. A quanto pare, Emma ha preso con divertimento e spensieratezza tale siparietto, comprendendo però che è giunto il momento di dimenticare i bagordi dell'estate. La rivedremo presto in forma come un tempo?

CRESCE L'ATTESA PER IL NUOVO ALBUM

Il nuovo album di Emma Marrone continua ad essere da mesi l'argomento più dibattuto dai sostenitori della cantante sui social network. Anche se il gossip impazza, è la musica il vero motivo di interesse e la speranza che la Brown possa proporre presto un progetto all'altezza del precedente. Ed in effetti sembra proprio che a piccoli passi questo nuovo lavoro stia diventando realtà: già prima dell'inizio delle vacanze ad Ibiza, la cantante salentina aveva pubblicato sui social network diverse foto in uno studio di registrazione. E ora per lei è arrivato il momento dell'assoluta concentrazione: per questo ha raggiunto un luogo tranquillo e immerso nel verde, nel quale potrà dedicarsi completamente al suo unico amore, quella musica che l'ha resa famosa e amata da milioni di fan e di followers nei social network. Dovranno attendere ancora a lungo prima di vedere realizzato il loro sogno?

© Riproduzione Riservata.