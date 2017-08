Elementary/ Anticipazioni puntata 18 agosto: “Il sapore della morte”, trama e info streaming

Elementary

Elementary andrà in onda su Rai2 nella seconda serata di oggi, venerdì 18 agosto 2017. Il genere della serie è giallo/poliziesco e per la prima volta è andata in onda sulla CBS dal 27 settembre 2012 negli Stati Uniti. In Italia invece è arrivata dal 13 gennaio 2013, in chiaro su Rai 2 e a pagamento poi su Fox Crime. Quella attualmente in onda è la quinta stagione, basata come sempre sul personaggio di Sherlock Holmes rivisitato in chiave moderna al giorno d'oggi. Il celebre investigatore è interpretato da Jonny Lee Miller mentre Lucy Liu ricopre i panni (al femminile) di Watson. Dopo avere lavorato per anni in Gran Bretagna presso Scotland Yard (ed essersi disintossicato da droghe e alcool), l'investigatore prende casa a New York dove incomincia a collaborare anche con la polizia e risolvere grande parte dei casi per via del suo infallibile fiuto. All'inizio l'uomo verrà affiancato (contro la sua volontà) da Joan Watson ma con il passare del tempo lei diventerà la sua validissima alleata numero uno. Le indagini del New York City Police Department saranno sempre portate avanti dal capitano Thomas Gregson (ispirato all'ispettore Tobias Gregson che compare in alcuni libri di Arthur Conan Doyle) e il detective Marcus Bell.

La trama e il cast

Tra i principali interpreti di Elementary vi sono: Sherlock Holmes interpretato da Jonny Lee Miller, Joan Watson, interpretata da Lucy Liu, Thomas Gregson, interpretato da Aidan Quinn, Marcus Bell, interpretato da Jon Michael Hill e Shinwell Johnson, interpretato da Nelsan Ellis. In attesa della trama, proprio alcuni mesi fa è stata confermata anche una sesta stagione che sarà composta solo da 13 episodi e andrà in onda dal 2018. Quale la trama e le anticipazioni del nuovo episodio? L'ottava puntata della quinta stagione attualmente in onda s'intitola: "Il sapore della morte" (titolo originale "How the Sausage Is Made") e racconta la storia di un individuo morto dopo avere mangiato delle salsicce contenenti dei resti umani. L'insolita scoperta incuriosirà ancora una volta Sherlock Holmes che deciderà di indagare ed occuparsi sull'uomo che è stato ridotto in carne trita per riempire salsicce. Dopo le prime indagini si scoprirà che si tratta di uno studioso che si occupava proprio di carne, di quella artificiale: con le sue innovative scoperte infatti, avrebbe perfino potuto rivoluzionare l'intero mercato. Per vedere la nuova puntata di Elementary in diretta e replica streaming, vi basterà scaricare l'applicazione ufficiale oppure visitare da PC il portale di RaiPlay.

© Riproduzione Riservata.