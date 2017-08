FABIO FAZIO/ Pesanti accuse al conduttore (Techetecheté)

Fabio Fazio a Techetechetè

LE PESANTI ACCUSE

Il 18 agosto Techetechetè dedica grande spazio a Fabio Fazio, il conduttore di Che Tempo che fa Fabio Fazio, il quale da settembre farà il passaggio da Rai Tre a Rai Uno dopo aver dato adito alla possibilità di lasciare Viale Mazzini. Alla fine, Fazio è riuscito a strappare un contratto milionario alla rete ma il popolo del web e non solo si è scagliato contro quello che è stato definito un compenso esagerato di quasi 3 milioni di euro l'anno. Addirittura, Michele Anzaldi, deputato del Partito Democratico, segretario della Commissione di Vigilanza Rai, ha richiesto un'interrogazione parlamentare per far luce su quello che sta accadendo all'ombra del cavallo più famoso della tv. Infatti, si chiede in particolar modo di indagare sui lavori di ristrutturazione dello studio di Viale Mecenate di Milano, costata ben 83 milioni di euro e affidata a una società di cui lo stesso Fazio sarebbe titolare al 50%. Anzaldi sembra non volerci andare leggero, come prenderà Fabio Fazio questa mossa?

CURIOSITA' SULLA SUA VITA PRIVATA

Fabio Fazio ha 52 anni e ha condotto molti programmi di successo in Rai diventandone uno dei volti più rappresentativi. Il suo debutto in televisione è avvenuto al fianco di Raffaella Carrà. Negli anni '90 conduce Mi manda Lubrano, Quelli che il calcio e tre edizioni consecutive del Festival di Sanremo. Fabio Fazio è sposato con Gioia dal 1994 e al loro matrimonio ha partecipato tutto il cast di Quelli che il calcio. E' padre di Michele, nato nel 2004, e di Caterina, classe 2009. Insomma, una vita privata sembra troppi eccessi e c'è da scommettere che l'uomo stia trascorrendo con i suoi cari questi ultimi giorni estivi prima di ricominciare Che tempo che fa. Il giornalista riuscirà a bissare il suo successo oppure la trasmissione si rivelerà un format ormai stanco e uguale a se stesso.

