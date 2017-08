FEDEZ/ Separazione in vista con J-Ax: i due si mollano...

I "Comunisti col Rolex" Fedez e J-Ax

Separazione in vista per Fedez. Questa volta, però, Chiara Ferragni c'entra poco: è J-Ax la persona a cui starebbe per dire addio. Ad annunciarlo, lo stesso Fedez, che in una diretta Instagram annuncia un'importante novità prevista per settembre: "Una cosa enorme, gigante, un modo per concludere questo nostro progetto e salutarci. Dopo spariremo per un anno o due per dedicarci ai nostri dischi solisti". Non un addio definitivo, dunque, ma una divisione momentanea per lavorare ai loro rispettivi album in autonomia. Le loro nozze artistiche risalgono al 25 febbraio 2016, quando Fedez annunciò ufficialmente lo start del suo sodalizio con J-Ax. A coronamento dei loro progetti, il 6 maggio dello stesso anno uscì Vorrei ma non posto, il primo dei singoli del duo J-A&Fedez. Sei mesi più tardi fu la volta di Assenzio, che vide la partecipazione di altre due star "teen" come Stash e Levante. Il 21 novembre presentarono al pubblico Comunisti col Rolex, il loro primo e unico album (finora). Intanto, i fan sono già entrati in crisi: negli ultimi tempi, i due artisti hanno ottenuto un riscontro enorme specie da parte dei millennials, e la loro fanbase è agguerritissima.

DAL LAVORO ALL'AMORE

Tra Fedez e J-Ax c'era aria di problemi già da inizio estate, sebbene il loro ultimo estratto dal titolo Senza pagare stesse andando benissimo. I due non apparivano in pubblico da tempo, complici gli impegni amorosi del primo. Al momento, Fedez è a Los Angeles, dove la fidanzata Chiara Ferragni alloggia stabilmente. Quanto al matrimonio, la data è ancora top secret: "Io mi sarei sposato subito, ma sarebbe stato un casino, quindi non ci sposeremo quest'anno, ma nel 2018", ha confessato in una recente Instagram Story. Non è da escludere nemmeno l'ipotesi figli: "Arriveranno prossimamente. Se dovessimo avere una femmina, abbiamo già scelto il nome".

