Federica Carta e Michele Perniola/ Video, i due cantati di Amici stanno insieme? Beccati da Elodie Di Patrizi!

Federica Carta e Michele Perniola (Amici)

Che tra loro ci fosse un'amicizia e un'evidente simpatia era chiaro già dai tempi della partecipazione ad Amici, ma nulla aveva portato a credere che tra Federica Carta e Michele Perniola fosse scoccata la scintilla dell'amore. D'altronde in una recente intervista, Perniola ha dichiarato: “Io e Federica abbiamo fatto ogni cosa insieme all’interno della scuola. Siamo diventati molto amici, per questo ha pianto ed era dispiaciuta per me“. Invece proprio nelle ultime ore arriva la conferma che mostra che i due cantanti stanno insieme. Si tratta di uno scatto immortalato, inaspettatamente, da un'altra ex allieva di Amici: Elodie Di Patrizi. La cantante ha infatti pubblicato in una sua storia su Instagram un video (Clicca qui per vederlo) che vede due giovani ragazzi scambiarsi un appassionato bacio in piscina, commentando il tutto con un "Viva l'amore".

È AMORE TRA I DUE EX DI AMICI? ARRIVA IL BACIO...

Se in un primo momento la coppia in foto sembra essere composta da due sconosciuti, ecco che un occhio più attento riconosce in loro proprio Federica Carta e Michele Perniola. D'altronde qualche giorno fa erano già arrivati indizi che facevano capire che tra i due ci fosse più di una semplice amicizia. Alcune fan hanno infatti "beccato" e scattato foto, durante la tappa di Polignano dei Battiti Live, proprio a Michele Perniola, lì e dietro le quinte proprio per seguire Federica. Ma non è tutto: anche alla tappa di Cecina del Radio Stop Festival, il ragazzo è stato avvistato nel backstage dell’evento a seguire attento l’esibizione di Federica. Indizi che oggi trovano la conferma finale proprio nello scatto di Elodie Di Patrizi.

© Riproduzione Riservata.